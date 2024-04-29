На Полтавщині чоловік наловив риби на 85 тисяч гривень

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Учора, 28 квітня, у селі Піски Миргородського району патрульні виявили місцевого мешканця, який на гумовому човні займався незаконним виловом риби. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

48-річного рибалку співробітники відділення № 2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу виявили під час незаконного вилову риби з використанням заборонених знарядь. Чоловік своїми діями завдав збитків державі на понад 85 тисяч гривень.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Кременчуцькому районі виявили човен та сітки рибалок-браконьєрів.