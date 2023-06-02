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На Полтавщині розшукується Артур Бурлуцький

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 371

Причетний до шахрайства

На Полтавщині кіберполіція розшукує 37-річного Артура Миколайовича Бурлуцького, який причетний до шахрайства. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Прикмети чоловіка: на вигляд 35 років, середньої статури, волосся темне.

Якщо у вас є інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте до кіберполіції за номерами: 099-960-25-15 або 102.

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Автор: Дарія Згура
Теги: розшук злочинець Полтавщина
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