На Полтавщині розшукується Артур Бурлуцький

На Полтавщині кіберполіція розшукує 37-річного Артура Миколайовича Бурлуцького, який причетний до шахрайства. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Прикмети чоловіка: на вигляд 35 років, середньої статури, волосся темне.
Якщо у вас є інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте до кіберполіції за номерами: 099-960-25-15 або 102.
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