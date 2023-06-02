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Футболісти «Кременя» в урочистій обстановці отримали форму та м'ячі

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 191 Коментарів: 1

 Кошти на придбання амуніції виділені з платежів солідарності 

Сьогодні, 2 червня, юним футболістам «Кременя» вручили спортивну форму та м'ячі. На стадіоні «Кремінь-Арена» урочисто вручили комплекти ігрової та спортивної форми для двох вікових груп футболістів, які змагаються у Дитячо-юнацькій футбольній лізі (гравці 2009 та 2010 років народження).

 

Форму юним чемпіонам вручили директор МФК «Кремінь» Андрій Недяк, президент ФК «Кремінь» Сергій Ковнір, голова Кременчуцької міської територіальної громади Віталій Малецький та народний депутат Юрій Шаповалов.

 

Форму та інвентар вдалося придбати завдяки програмі підтримки УЄФА та розподілення Платежів солідарності на розвиток дитячо-юнацького футболу.

 

Головний тренер ФК «Кремінь» Роман Локтіонов та один з кращих гравців команди Максим Агапов. Вони подарували діткам смаколики. До речі, син головного тренера «Кремінь» також навчається у МФК «Кремінь».

 

Футболісти 2017-2007 років отримали комплекти м'ячів. Зауважимо, що у кожній віковій групі навчається від 25 до 50 дітей. Навіть якщо діти не потрапляють до основних команд, юні спортсмени мають можливість рости й розвиватися. Адже потенціал кожної дитини розкривається по різному, у когось раніше, комусь дається пізніше. 

 

Не встигли діти з тренерами та керівництвом пофотографуватися, як почали одразу тестувати м'ячі. Старші хлопці та дівчата набивали один біля одного, а менші розбилися на дві команди та почали мі собою грати у футбол без воріт. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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Коментарі: 1

64
FanFootball:
Сьогодні, 16:41

Піар на дітях!



Вручили м'ячі вони... Тим часом жодного легкоатлетичного стадіону в місті немає, жодного загальнодоступного басейна.  


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