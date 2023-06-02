У Полтаві невідомий напав на продавчиню у магазині: поліція встановлює особу

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 309

Якщо ви упізнали чоловіка та у вас є інформація, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте терміново до поліції за номером 102

Сьогодні, 2 червня, близько 13.00, У Полтаві, на вулиці Небесної сотні невідомий чоловік напав на продавчиню в магазині, намагаючись її пограбувати. Про це повідомили у соцмережах.

З місця злочину чоловік втік, тепер його розшукують правоохоронці.

Якщо ви упізнали чоловіка та у вас є інформація, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте терміново до поліції за номером 102.

Нагадаємо, що кілька років тому У Кременчуці в результаті розбійного нападу на «Швидко гроші» померла касирка.