У Полтаві невідомий напав на продавчиню у магазині: поліція встановлює особу

Якщо ви упізнали чоловіка та у вас є інформація, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте терміново до поліції за номером 102
Сьогодні, 2 червня, близько 13.00, У Полтаві, на вулиці Небесної сотні невідомий чоловік напав на продавчиню в магазині, намагаючись її пограбувати. Про це повідомили у соцмережах.
З місця злочину чоловік втік, тепер його розшукують правоохоронці.
Якщо ви упізнали чоловіка та у вас є інформація, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте терміново до поліції за номером 102.
Нагадаємо, що кілька років тому У Кременчуці в результаті розбійного нападу на «Швидко гроші» померла касирка.
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