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Який рівень води у Дніпрі у районі Кременчука

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 148

Дані на ранок 2 червня

Рівень води у Дніпрі в районі Кременчука станом на ранок 2 червня у верхньому б’єфі склав 81,4 метра, у нижньому — 64,8 метра. Про це повідомили у Кременчуцькій РВА.

Нагадаємо, що вчора, 1 червня, рівень води у верхньому б’єфі склав 81,4 метра, у нижньому — 64,5 метра.

Підтопленими залишаються три дачні кооперативи у Потоківському старостинському окрузі — «Політ», «Івки» та «Дніпровський залив». Вода на поверхні ґрунту відсутня, але залишається у низинах.

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Автор: Дарія Згура
Теги: повінь підтоплення рівень води Дніпро
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