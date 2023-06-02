Який рівень води у Дніпрі у районі Кременчука

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Рівень води у Дніпрі в районі Кременчука станом на ранок 2 червня у верхньому б’єфі склав 81,4 метра, у нижньому — 64,8 метра. Про це повідомили у Кременчуцькій РВА.

Нагадаємо, що вчора, 1 червня, рівень води у верхньому б’єфі склав 81,4 метра, у нижньому — 64,5 метра.

Підтопленими залишаються три дачні кооперативи у Потоківському старостинському окрузі — «Політ», «Івки» та «Дніпровський залив». Вода на поверхні ґрунту відсутня, але залишається у низинах.