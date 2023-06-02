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Кременчужанка стала четвертою в чемпіонаті України з блискавичних шахів

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 75

 

Вітаємо нашу спортсменку

12-річна вихованка «Каїсси» Аліса Романченко стала четвертою в Чемпіонаті України з блискавичних шахів у віковій категорії до 14 років.
З 23 по 31 травня у Полтаві відбувся Чемпіонат України у віковій категорії до 14 років. На нього поїхали деякі наші шахісти, а саме Аліса Романченко, Марина Сьоміна, Софія Капацина та Максим Поливко.

Усі шахісти мали свої перемоги та поразки, але найбільше відзначилася Аліса.

Її участь у чемпіонаті була сміливим рішенням, адже змагатись довелось серед переважно старших за віком суперниць. Якщо за підсумками турніру з класичних шахів юна шахістка зайняла місце в середині турнірної таблиці, то вже в турнірі зі швидких шахів Аліса увійшла в десятку кращих шахісток України. У найкращій формі вихованка «Каїсси» підійшла до турніру з блискавичних шахів.

У першому турі Аліса вперше за всі дні Чемпіонату відібрала бали в неодноразової чемпіонки України кандидатки у майстри спорту Євгенії Торопцевої, зігравши з суперницею внічию. Рівно відігравши турнір, Аліса з 7 балами з 11 зайняла четверте місце слідом за чемпіонкою з бліцу киянкою Боженою Піддубною й срібною та бронзовою призерками Чемпіонату кандидатками в майстри спорту киянкою Євгенією Торопцевою та Вікторією Здор з Чернігова відповідно. Доєднуємось до привітань наших шахістів!

Усі вони отримують безцінний досвід та практику гри в турнірах. Це неабияк корисно для розвитку шахової майстерності!

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Автор: Альона Душенко
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