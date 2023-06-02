Вчора у Полтаві автомобіль збив 11-річну дівчинку

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Вчора, 1 червня, близько 17.00, у Полтаві, на вулиці 23 Вересня сталася ДТП. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Попередньо відомо, що автомобіль Toyta Sienna, яким керував 48-річний полтавець, наїхав на 11-річну дівчинку. Постраждалу доставили до лікарні.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі з'ясовують обставини та причини ДТП.