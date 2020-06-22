У Кременчуці в результаті розбійного нападу на «Швидко гроші» померла касирка

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 7 026 Коментарів: 5

Увечері 20 червня у фінансовій установі «Швидко гроші» за адресою вулиця Київська, 6, стався розбійний напад. Нападник наніс 35-річній касирці тяжкі травми, забрав із сейфа гроші і зник у невідомому напрямку, - повідомляє Кременчуцький відділ поліції. Постраждала від травм померла в реанімаційному відділенні міської лікарні.





Поліція розслідує справу за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.





Прикмети нападника: на вигляд 45-60 років, зріст 175-185 см, міцна статура, коротке волосся.





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