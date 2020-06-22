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У Кременчуці в результаті розбійного нападу на «Швидко гроші» померла касирка

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 7 026 Коментарів: 5

 

Нападника розшукує поліція

Увечері 20 червня у фінансовій установі «Швидко гроші» за адресою вулиця Київська, 6, стався розбійний напад. Нападник наніс 35-річній касирці тяжкі травми, забрав із сейфа гроші і зник у невідомому напрямку, - повідомляє Кременчуцький відділ поліції. Постраждала від травм померла в реанімаційному відділенні міської лікарні.


Поліція розслідує справу за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.


Прикмети нападника: на вигляд 45-60 років, зріст 175-185 см, міцна статура, коротке волосся.


Якщо ви упізнали людину на фото або є інша інформації, що допоможе пришвидшити його розшук, просимо повідомити до поліції за телефонами: 0662853493, 0964396926 або 102.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: розбій нападение
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

1 693
DNIWE:
Сьогодні, 12:30

писец


4 1
3 340
Daniel Mroz:
Сьогодні, 12:39

Давно пора плюсувати сроки по сукупності злочинів, особливо за ті, що з корисливою метою. Впіймали, навіть якщо по мінімуму  розбій 7 та за ТТУ, що призвели до смерті 7, вже 14. А по мксимальному якщо, то й 22. А так, впіймають, ну отримає максимум 10, а то й самий гуманний дасть 7. А людини немає.


14 1
3 844
zzzzzz:
Сьогодні, 12:43

Прикрывать нужно эти ломбарды, будет только хуже....денех нет но вы держитесь


9 2
1 283
shtai:
Сьогодні, 12:53

Цитата: zzzzzz

Прикрывать нужно эти ломбарды, будет только хуже....денех нет но вы держитесь

Это не ломбарды. И нужно было не допускать открытия этих финансовых учреждений, как в принципе и игровых автоматов.


21 0
166
Чувааак:
Сьогодні, 12:55

Цитата: zzzzzz

Прикрывать нужно эти ломбарды, будет только хуже....денех нет но вы держитесь

так це і не ломбард а кредитна установа

А гірше не буде

І гроші є, завжди, як би ретельно їх не ховали


5 6

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