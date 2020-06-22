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Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

У Горішніх Плавнях середня зарплата на 39% більша, ніж у Кременчуці

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 971 Коментарів: 4

А заборгованість по зарплаті відсутня

У Горішніх Плавнях середньомісячна заробітна плата штатних працівників за I квартал складає 16 000 грн, повідомляє Головне управління статистики у Полтавській області. Це на 56% більше від середнього показника по Полтавській області (10 233 грн), на 45% вище за середню зарплату по Україні (11 006 грн) та на 39% більше, ніж у Кременчуці (11 153 грн).


Для порівняння:

  • в Полтаві середня заробітна плата становить 10 466 грн;
  • в Кременчуці – 11 154 грн;
  • в Миргород – 8 401 грн;
  • в Лубни – 7 383 грн;
  • в Гадяч – 7 981 грн;
  • в Київ - 16 741 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати по колу звітуючих підприємств станом на 1 квітня 2020 року відсутня.

2
Автор: Руслана Горгола
Теги: зарплаты зарплата статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

166
Чувааак:
Сьогодні, 11:28

Даромно він гроші до лизової очей притуляв. Вони хоч і доллари, але і їх не вистачить шоб здихатись того букету, яким вони нагородять


4 1
3 844
zzzzzz:
Сьогодні, 12:42

Капуста или мясо, или голубцы?


2 1
1 283
shtai:
Сьогодні, 12:57

Цитата: zzzzzz

 

И что значит нет задолженности по зарплате? При порохе такой ерунды не было, как при этом карлике-клоуне... да? Ещеб годок-другой и поджал бы под себя весь бизнес беглого олигарха-екс-депутата, а так даже КрАЗ и Фарро не успел...


1 0
3 340
Daniel Mroz:
Сьогодні, 13:00

Фігня та середня зарплата, бо вона як середня температура в лікарні. Медіанну давай, а ще краще модальну.



 


1 0

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