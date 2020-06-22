У Горішніх Плавнях середня зарплата на 39% більша, ніж у Кременчуці

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 971 Коментарів: 4

У Горішніх Плавнях середньомісячна заробітна плата штатних працівників за I квартал складає 16 000 грн, повідомляє Головне управління статистики у Полтавській області. Це на 56% більше від середнього показника по Полтавській області (10 233 грн), на 45% вище за середню зарплату по Україні (11 006 грн) та на 39% більше, ніж у Кременчуці (11 153 грн).



Для порівняння:

в Полтаві середня заробітна плата становить 10 466 грн;

в Кременчуці – 11 154 грн;

в Миргород – 8 401 грн;

в Лубни – 7 383 грн;

в Гадяч – 7 981 грн;

в Київ - 16 741 грн.

Заборгованість із виплати заробітної плати по колу звітуючих підприємств станом на 1 квітня 2020 року відсутня.