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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці продовжили карантин до кінця липня

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 2 571 Коментарів: 11

Продовжуємо носити маски та документи в громадських місцях

Рішення про продовження карантину ухвалили сьогодні, 22 червня, на засіданні виконкому Кременчуцької міськради. Карантин діятиме до 31 липня 2020 року включно.


Зокрема заборонено:

  • перебувати в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих масок, що закривають ніс та рот;
  • перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу;
  • самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
  • відвідувати заклади освіти в групах не більше 10 осіб, крім участі в ДПА в формі ЗНО, ЗНО, вступних іспитах тощо;
  • проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід. Організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра;
  • діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

З повним переліком карантинних заходів можна ознайомитися тут karantin.doc [70 Kb] (cкачиваний: 203)  .


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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин
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Коментарі: 11

243
gansit:
Сьогодні, 10:07

То есть на улице можна без маски  идти по городу?


13 5
1 309
inattentive:
Сьогодні, 11:17

Это на долго. С Сентября вероятнее всего в учебные заведения никто не пойдет, снова онлайн уроки.  В общем "попа".  


5 0
20
Конструктор:
Сьогодні, 11:18

Якже дістали пасажири, які іздять у громадському транспорті і  натягують маску собі на підборіддя. Ви або взагалі не вдягайте маску або не ризикуйте життям інших і йдіть без маски пішки. Робиш зауваження - і ще "огризаються". Пофігізм водіїв маршруток та кондукторів дивує. Про "стоячих" пасажирів вже взагалі мовчу.

Якщо не має особистої відповідальності у громадян - то сподіваюсь, що патрульна поліція випише кілька протоколів і буде приклад іншим.


16 9
243
gansit:
Сьогодні, 11:21

Цитата: Конструктор

Якже дістали пасажири, які іздять у громадському транспорті і  натягують маску собі на підборіддя. Ви або взагалі не вдягайте маску або не ризикуйте життям інших і йдіть без маски пішки. Робиш зауваження - і ще "огризаються". Пофігізм водіїв маршруток та кондукторів дивує. Про "стоячих" пасажирів вже взагалі мовчу.

Якщо не має особистої відповідальності у громадян - то сподіваюсь, що патрульна поліція випише кілька протоколів і буде приклад іншим.

А ничё что на улице+30,а ничё что у нас всего 1 больной на весь город,а ничё что эти маски не дают защиты???

Просто "власть есть-ума не надо".


19 11
166
Чувааак:
Сьогодні, 11:37

Цитата: gansit
ничё что у нас всего 1 больной на весь город
а має бати 50? чи 200? А чому він взагалі має бути? Чому одні мають обмежувати себе у всьому, і спостерігати як інші, пофігісти, кладуть на все і всіх???


11 7
229
vortex:
Сьогодні, 12:13

Цитата: Чувааак
Чому одні мають обмежувати себе у всьому, і спостерігати як інші, пофігісти, кладуть на все і всіх???

Точно. Вот мне интересно тоже почему в Хмельницком коё-кто из слуг может в кафе ходить без маски а в маршрутке - ну вот никак нельзя. Не, я понимаю, что такие в воде не тонут и вирус к ним не прилипает... Но всё же.

 

PS Виталько, ты у своих заместителей с короновирусом документы на улице проверить не забудь


8 1
3 844
zzzzzz:
Сьогодні, 12:45

Цитата: gansit
всего 1 больной
нет здоровых людей, есть недообследованные. Больше тестов будет больше больных...


5 0
3 340
Daniel Mroz:
Сьогодні, 12:50

Задовбали... товчуть воду в ступі та розпиловкою бюджету під шумок займаються. 



 


3 0
20
Конструктор:
Сьогодні, 13:23

Як показала практика, у певної категорії людей ця хвороба може проходити без ознак, медичні працівники ЦРЛ, у яких виявили хворобу, вам у приклад. Тоді був резонанс по місту і країні. Маска працює "на видих", тим самим ви захищаєте інших від себе. Це і є взаємна відповідальність. У одних хвороба мине безсимтомно, у інших із ускладеннями.

Саме тому треба робити обстеження. Лабораторія працює.


1 1
229
vortex:
Сьогодні, 13:39

Я смотрю, ботоферма работает полным ходом. Видать зарплату вовремя получают, в отличии от медиков


0 0
254
cheh_a:
Сьогодні, 13:44

продолжается карантин-продолжаются мутки


0 0

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