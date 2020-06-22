У Кременчуці продовжили карантин до кінця липня
Сьогодні, 10:01
Переглядів: 2 571
Коментарів: 11
Продовжуємо носити маски та документи в громадських місцях
Рішення про продовження карантину ухвалили сьогодні, 22 червня, на засіданні виконкому Кременчуцької міськради. Карантин діятиме до 31 липня 2020 року включно.
Зокрема заборонено:
- перебувати в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих масок, що закривають ніс та рот;
- перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу;
- самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
- відвідувати заклади освіти в групах не більше 10 осіб, крім участі в ДПА в формі ЗНО, ЗНО, вступних іспитах тощо;
- проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 5 квадратних метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід. Організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра;
- діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
З повним переліком карантинних заходів можна ознайомитися тут karantin.doc [70 Kb] (cкачиваний: 203)
.