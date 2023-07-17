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Надзвичайні новини

Забруднення Псла: комісія обстежить підприємства Кременчука та району

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 102 Коментарів: 1

 

Аби не допустити повторення ситуації

Спеціальна комісія обстежить підприємства Кременчука та району, аби не допустити ситуацій, подібних до тієї, яка забруднила Псел. Про це сьогодні, 17 липня, під час брифінгу, повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

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Наразі тривають роботи про очистці річки від риби яка загинула, і тих хімічних складових і речовин, які в неї потрапили. Над цим працюють фахівці Держпродспоживслужби та рибного патруля. Зараз очистили понад 25 км русла річки.

Відсьогодні перейдуть до моніторингу, обстеження й очищення річки на території Кременчука.

Загалом зараз зібрали понад 300 кг мертвої риби. Збір риби тривав щодня з 6.00 до 16.00. Найбільше постраждали щуки та окуні, хоча виловлювали й судаків, коропів та сомів. Найбільший сом, який помер і його побачили рибінспектори, важив 8 кг. Мертву рибу пакували у пакети й сьогодні Омельницька ОТГ перевезе їх для утилізації на підприємство у Сумську область. 

— Для того, щоб не допустити наразі повторення такої надзвичайної події, сьогодні також буде проведена комісія ТБ і НС, де буде дано доручення створити комісії, які обстежать всі підприємства, які проводять діяльність, пов’язану з відходами тваринного походження, а також землеробством. На основі висновків обстеження дадуть рекомендації з усунення недоліків, які надалі убезпечать всіх нас від подібних ситуацій, — сказав Лєднік.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Псел забруднення екологія риба замор риби комісія
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Коментарі: 1

4 254
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:36

Ну від мертвої риби може й очистили, хоча це не точно, а як від речовин?


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