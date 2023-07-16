«Екологічна загроза»: що думають кременчужани про забруднення річки Псел - опитування «Ъ»

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 838

Жителі міста вважають, що винних у забрудненні річки потрібно покарати

На сьогодні річка Псел, яка протікає через Кременчуцький район, забруднена невідомими речовинами. Нині діє заборона на купання та вилов риби. Мешканці громад, які найближче розташовані до річки, скаржаться на сморід, і підозрюють, що забрудником став гній, який місцева свиноферма складувала на полі.

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Хоча Псел і не протікає через Кременчук, для місцевих жителів це водоймище було популярним місцем відпочинку та риболовлі. Про те, як саме забруднення вплинуло на кременчужан та що має робити місцева влада, щоб усунути проблему — цікавився Кременчуцький ТелеграфЪ.

Місцевий житель Олександр каже, що винні в отруєнні річки мають понести покарання.

— На мене особисто це ніяк не вплинуло. Взагалі треба слідкувати за екологією, — розповідає Олександр.

На думку кременчужанки Наталії Іванової, для того, щоб забруднена вода далі не йшла по течії, необхідно встановити греблю.

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— Екологічна катастрофа. Тепер не можна піти позасмагати на річку, відпочити у такий складний час, а хотілось би. Турбує й те, а яка буде питна вода. Чи забезпечать нам захист і питна вода буде гарною, або доведеться весь час купувати її, — каже жителька Кременчука Наталія.

— Дуже подія така — погана. Тільки, но сім’єю зібралися їхати відпочивати і така подія — неприємна. Звісно це екологічна загроза, — розповідає кременчужанка Марина.

За її словами, забруднення торкнеться не лише Псла, а й Дніпра також.

— Якщо ще не дійшло до екологічної катастрофи, то, мабуть, вже близько, — зазначає жителька міста Юлія.

Вона додає, що ситуація має бути контрольованою у будь-якому випадку.

— На жаль, я давно не відпочивала на річці Псел, але мені шкода, що так трапилося. Так не має бути, — каже Юлія.

Кременчужанка Ольга розповідає, що отруєння води відбулося через купи гною, які розмило рясними зливами. Вона припускає, що у води могли зливати і отруйні хімічні залишки.

— Все, що пішло нижче села Запсілля — там замор риби і раків. Це недобре. Екологічна ситуація погіршується. Якщо це пов’язано зі зливами — це можна виправити«, — розповідає місцева жителька Ольга.

Жінка додає, що „річка Псел вважалась чистішою річкою, у порівняні з Дніпром.

— Екологічні служби мають провести ретельне-ретельне розслідування, виявити причини і прибрати її. Якщо приберуть причину, то все буде ліквідовано, — каже Ольга.

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