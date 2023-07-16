«Екологічна загроза»:  що думають кременчужани про забруднення річки Псел - опитування «Ъ»

На сьогодні річка Псел, яка протікає через Кременчуцький район, забруднена невідомими речовинами. Нині діє заборона на купання та вилов риби. Мешканці громад, які найближче розташовані до річки, скаржаться на сморід, і підозрюють, що забрудником став гній, який місцева свиноферма складувала на полі.
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Хоча Псел і не протікає через Кременчук, для місцевих жителів це водоймище було популярним місцем відпочинку та риболовлі. Про те, як саме забруднення вплинуло на кременчужан та що має робити місцева влада, щоб усунути проблему — цікавився Кременчуцький ТелеграфЪ.
Місцевий житель Олександр каже, що винні в отруєнні річки мають понести покарання.
На думку кременчужанки Наталії Іванової, для того, щоб забруднена вода далі не йшла по течії, необхідно встановити греблю.
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За її словами, забруднення торкнеться не лише Псла, а й Дніпра також.
Вона додає, що ситуація має бути контрольованою у будь-якому випадку.
Кременчужанка Ольга розповідає, що отруєння води відбулося через купи гною, які розмило рясними зливами. Вона припускає, що у води могли зливати і отруйні хімічні залишки.
Жінка додає, що „річка Псел вважалась чистішою річкою, у порівняні з Дніпром.
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