Укртрансбезпеківця, який «покривав» кременчуцьке підприємство, взяли під домашній арешт

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 0

Через це до держбюджету не надійшло майже 700 тис. грн

Начальника регіонального відділу Укртрансбезпеки підозрюють у зловживанні службовим становищем, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури начальнику одного з відділів у Полтавській області Державної служби України з безпеки на транспорті повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За клопотанням слідчого і прокурора, особу відсторонили від посади та посадили під цілодобовий домашній арешт.

За даними слідства, посадовець упродовж січня-вересня 2022 року не направив до виконавчої служби понад 40 постанов, винесених щодо підприємства з Кременчука, яке займається перевезенням нафтопродуктів.

Унаслідок таких дій до державного бюджету не надійшло майже 700 тис. грн — загальна сума адміністративно-господарських штрафів, накладених на підприємство.