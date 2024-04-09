Сьогодні на Полтавщині буде справжня літня спека: синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Сьогодні, 9 квітня, на Полтавщині очікується справжня літня спека — температура підніметься до 25ºС тепла. Про це повідомляють синоптики Полтавського обласного гідрометцентру.
Разом з тим метеорологи попереджають про підвищений рівень пожежної небезпеки при таких високих температурах повітря.
Особливу увагу синоптики радять звернути мешканцям південних регіонів області — там погодні умови сприятимуть надзвичайно високій ймовірності виникнення та розповсюдження лісових пожеж при наявності відкритого вогню як джерела займання.
Нагадаємо, нещодавно у Горішніх Плавнях сталася масштабна пожежа на відкритій території, яку 40 рятувальників гасили близько 9 годин.
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