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В «Укренерго» повідомляють про застосування обмежень енергопостачання промислових споживачів

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 132

 

Обмеження споживання будуть застосовані з 17.00

Сьогодні, 24 квітня, з 17.00 до 22.00 будуть застосовані контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Обмеження споживання для бізнесу та промислових підприємств будуть рівномірно розподілені по всіх регіонах України, передає «Укренерго».

Через погіршення погодних умов, а також обстріли об'єктів критичної інфраструктури в енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу обмежуватись не будуть, йдеться у повідомлення.

В «Укренерго» просять споживачів ощадливо використовувати електроенергію. А промисловості та бізнесу рекомендують залучати імпорт електроенергії та альтернативні джерела живлення.

Нагадаємо, «Укренерго» закликає економити електроенергію — усі вцілілі електростанції зараз працюють на максимумі.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: «Укренерго»
Теги: енергетика Укренерго відключення світла споживачі
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