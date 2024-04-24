У центрі Кременчука не розминулися дві автівки

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Сьогодні, 24 квітня, близько 15.40 на перехресті вулиць Соборної й Академіка Маслова сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За попередньою інформацією правоохоронців, на перехресті не розминулися два автомобілі. Попередньо обійшлося без постраждалих.

На місці працюють патрульні для встановлення причини та обставин аварії.

Рух на перехресті частково ускладнений, тож водіям варто звернути на це увагу при плануванні маршруту у тому напрямі.

Нагадаємо, цими вихідними на Полтавщині автівка злетіла з дороги — двоє людей травмувалися.



