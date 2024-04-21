На Полтавщині автівка злетіла з дороги — двоє травмованих

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20 квітня близько 12.30 на автодорозі Велика Багачка — Миргород, поблизу села Широка Долина Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, Mazda 323 під керуванням 28-річного жителя Миргородського району, з’їхала у кювет та перекинулася.

Внаслідок ДТП водій та 22-річна пасажирка отримали травми, каретою швидкої їх доставили в лікарню.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що 1 квітня в районі села Заїченці Кременчуцького району Daewoo зіткнувся з деревом — водій-військовослужбовець загинув.