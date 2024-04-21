У Водоліїв будуть успіхи в коханні, а очікування Близнюків не виправдаються: гороскоп на 22-28 квiтня

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 379

Овен (21.03-20.04)

Цього тижня з’явиться бажання ухвалювати безповоротнi, радикальнi рiшення. Ймовiрно, виникне необхiднiсть дослiджувати питання користування спiльним капiталом, розподiлу прибутку, акцiонування, актуалiзуються проблеми оподаткування, боргових зобов`язань, а також алiментiв i спадку. Хороший перiод для удосконалення виробництва, впровадження нових методик. Можливе отримання неприємних вiдомостей, що стосуються ваших родичiв або приятелiв. Ви схильнi утверджувати панування своїх iдей та iнтересiв.

Сприятливi днi: 22, 27; несприятливi: немає.

Телець (21.04-21.05)

На вас чекає динамiчне затвердження своїх iдей i планiв. Хороший час для конструктивного обговорення, корисних суперечок. Максимум спiлкування, можливi успiшнi дiловi поїздки i контакти. Ефективнiсть ваших зусиль висока. Перiод сприятливий для пiдписання контрактiв, важливих документiв, вироблення дiлової стратегiї. Вашi iнiцiативи будуть оцiненi гiдно.

Сприятливi днi: 25, 28; несприятливi: 22.

Близнюки (22.05-21.06)

Цього тижня зайвий оптимiзм i фiнансова екстравагантнiсть, готовнiсть багато чого прийняти на вiру можуть пiдвести вас. Проявляються вiдмiнностi в освiтньому рiвнi i свiтоглядних позицiях мiж вами i тими, з ким вам доводиться працювати. Вашi упередження i деякi забобони можуть зашкодити ухвалити правильне рiшення, побачити перспективи або налагодити довгострокову спiвпрацю. Фiнансовi i дiловi очiкування не виправдаються. Реалiзацiя проєктiв може опинитися невиправдано дорогою. Остерiгайтеся давати необачнi обiцянки.

Сприятливi днi: 26; несприятливi: 27.

Рак (22.06-22.07)

Спокiй i емоцiйна стiйкiсть на цьому тижнi допоможуть вам вирiшити багато справ, хоча iстотного впливу на дiлову сферу цей перiод не має. Прислухайтеся до порад жiнок — спiвробiтниць i родичок. Їхнi справи можуть на якийсь час вiдволiкти, але це вас не обтяжить. Вдало складаються дiловi взаємини з жiнками, iншi дiловi контакти, короткi поїздки i вирiшення питань з нерухомiстю. Добре приймати в гостях потрiбних людей.

Сприятливi днi: 24, 26; несприятливi: 28.

Лев (23.07-23.08)

Свобода найближчим часом потрiбна на роботi. Ви не зможете вписуватися в рамки, терпіти повчання начальникiв. При цьому ви можете проявити в професiї винахiдливiсть, виступити, наприклад, з рацiоналiзаторською пропозицiєю. Це буде сприйнято позитивно, можуть зав`язатися дружнi взаємини з начальством або товаришами по службi. Але в той самий час може бути несподiване звiльнення, наприклад, можете потрапити пiд скорочення. Подiї цього тижня можуть погано вiдобразитися на вашому здоров`ї. Можливi несподiванi хвороби, якi не дiагностуються.

Сприятливi днi: 22; несприятливi: 25.

Діва (24.08-23.09)

Цей дуже вдалий час дає можливiсть змiнити домашнi умови на краще. Можливий переїзд, отримання квартири, покупка будинку або дачної дiлянки, нових меблiв i усiляких предметiв комфорту, ремонт квартири тощо. У будинку достаток, яким ви пишаєтеся, вважаючи, що у вас все краще – дружина (або чоловік) i дiти також, а вас вдома всi люблять i поважають. Можливий дефiцит матерiальних благ компенсується прагненням розповсюдити свiй незаперечний авторитет на домашнiх.

Сприятливi днi: 27; несприятливi: 22.

Терези (24.09-23.10)

Ви будете схильнi потурати своїм примхам i в гонитвi за надмiрними задоволеннями забути про роботу або свої обов`язки. Ви вiдчуєте нестачу працьовитостi i екстравагантнi пориви, марнотратство. Усе це може призвести до збиткiв, хоч i неiстотних. Ви потребуєте захоплення i вимагаєте до себе максимум уваги. Невиконання обiцянок впливає на популярнiсть i ставлення начальства. Можливi виробничi сварки, непорозумiння, особливо з партнерами i спiвробiтниками протилежної статi. Виконання планiв краще вiдкласти. Високопоставленi особи, свiтськi персони можуть визнати вас позбавленим смаку i вульгарним, тому не варто шукати їхнього заступництва.

Сприятливi днi: 26, 27; несприятливi: 23.

Скорпіон (24.10-22.11)

Цей тиждень позитивний у планi творчої роботи. Але творчий успiх прийде тiльки за наявностi системи. Хобi i дiти вимагають пильної уваги. Дiти захоплюються тим самим, чим їхнi батьки. Можливi рiзкi повороти у взаєминах з дiтьми. Руйнуються любовнi стосунки, а натомiсть виникають новi, але й тi, й iншi можуть бути дивними. А можуть повернутися колишнi коханi або коханцi, але стосунки стануть iншими. Вас чекають великi виграшi в лотерею або спортлото, але за розробленою самою людиною системою. У негативному планi – нескiнченнi розриви i руйнування в коханнi.

Сприятливi днi: 28; несприятливi: 24.

Стрілець (23.11-21.12)

На вас чекає хаос на роботi, у взаєминах з товаришами по службi, а при звiльненнi може початися цикл поневiрянь у пошуках нової роботи. Якщо ви маєте медичну професiю, може проявитися незвичайна iнтуїцiя в дiагностицi або цiлительськi здiбностi в лiкуваннi хворих. Усвiдомлення високого обов`язку i самопожертвування можуть примусити людину узяти на себе важкi, але малооплачуванi обов`язки. Також ви можете зiткнутися у професiї з нечеснiстю i лукавством товаришiв по службi або невдячних хворих. Можуть виникнути дивнi хвороби.

Сприятливi днi: 22; несприятливi: 27.

Козеріг (22.12-20.01)

Намагайтеся правильно розставити прiоритети. У першу половину тижня ви будете вiдчувати, що маєте право втручатися в хiд подiй i з задоволенням проявите лiдерськi якостi у складних ситуацiях. Буде краще, якщо ваша активнiсть не розсiється i ви подбаєте про довготривалi перспективи — як для себе, так i для колективу. Друга половина тижня поставить бiльш серйознi питання, вирiшення яких може iстотно змiнити ваш соцiальний статус.

Сприятливi днi: 22, 27; несприятливi: 26.

Водолій (21.01-19.02)

Можливий творчий сплеск, успiх в торгiвлi, бiзнесi, спекулятивнiй дiяльностi, вдалi фiнансовi операцiї, підприємливість. Успiхи в публiчних виступах, на сценi, у викладаннi. Ви яскравi i привабливi, помiтнi для протилежної статi. У коханнi суцiльнi успiхи, в цей час можна почати багато хороших справ. Творчi починання перспективнi. Можливе розпилювання енергiї на пристрастi, любовнi пригоди i задоволення. Може зав`язатися божевiльна любов. На вихiдних виникнуть складнощi у взаєминах з дiтьми.

Сприятливi днi: 27, 28; несприятливi: 23.

Риби (20.02-20.03)

Цього тижня вашi енергiя i рiшучiсть направленi на конструктивне вирiшення багатьох задач. Здатнiсть динамiчного планування, координацiї дiй i заповзятливiсть у спiлкуваннi з колегами i дiловими партнерами допоможуть вам. Вашi iнiцiативи будуть оцiненi гiдно. Хороший час для переговорiв, обговорення подальшої стратегiї роботи. Максимум контактiв, можливi вдалi дiловi поїздки. Перiод сприятливий для пiдписання недовгострокових контрактiв.

Сприятливi днi: 24, 27; несприятливi: 26.