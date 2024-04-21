У Кременчуці автівка комунальників застрягла в асфальті — соцмережі

21 квітня на вул. Європейській автівка Кременчукводоканалу провалилась колесом у асфальт і застрягла. Про це повідомляють очевидці у спільноті «Х Кременчук».
Нагадаємо, що з 28 березня кременчуцькі патрульні обіцяли взяти до рук рулетки та почати міряти ширину і глибину ям на дорогах міста.
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
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