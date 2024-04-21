У селі Хрещате відкрили меморіальну дошку загиблому вертолітнику Юрію Анісімову

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Загинув у 2023 році на Бахмутському напрямку

У селі Хрещате Решетилівської громади відбулось відкриття меморіальної пам’ятної дошки старшому бортовому техніку Юрію Анісімову, який загинув 29 серпня 2023 року на Бахмутському напрямку, виконуючи бойове завдання, пише Решетилівщина.

На мітинг вшанувати пам’ять прийшли рідні, побратими, земляки та представники влади.

Нагадаємо, що тоді, 29 серпня, на Донеччині в авіатрощі загинуло шість вертолітників. Всі вони — офіцери, військовослужбовці 18-ї бригади.