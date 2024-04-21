У Кременчуці горіла квартира — рятувальникам довелось евакуювати мешканців

Сьогодні, 10:19 Переглядів: 512

20 квітня о 23.49 на вул. Івана Приходька у Кременчуці горіла квартира в багатоповерхівці. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Рятувальники евакуювали 4 мешканців будинку.

У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Вогонь знищив 6 кв.м оздоблення стін та вживані речі; пошкодив вікно, закоптив 16 кв.м стін та стелі. Горілу та сусідню квартиру вдалося врятувати від повного знищення.

Нагадаємо, нещодавно квартира горіла на проспекті Свободи.