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Кременчук, Освіта

Що на сьогодні відомо про будівництво приватної школи за «Троїцьким» ринком

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 762

 

У 2021 році ТОВ виділили приміщення на 3 роки для закінчення будівництва

Насьогодні будівництво приватної школи за ринком «Троїцький» призупинене — її власниця перебуває за кордоном. Про це повідомив заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко 18 квітня. 

Будівництво школи мало вже завершуватись, але через війну роботи зупинили. 

— Власник десь за кордоном, тому припинено будівництво до кращих часів, — сказав чиновник. 

Нагадаємо, у 2021 році ділянку площею 1835 кв.м, на якій знаходиться недобудована споруда, виділили в оренду строком на 3 роки товариству з обмеженою відповідальністю «Заклад загальної середньої освіти І-III ступенів «Лайф скул». Це зробили для закінчення будівництва об'єкта. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради Кременчука. 

Підставою став лист представниці ТОВ «Заклад загальної середньої освіти І-III ступенів «Лайф скул» Юлії Коробко, яка повідомила, що є власницею недобудованої споруди у кварталі 101 № 11Б відповідно до договору купівлі-продажу. Вона зазначила, що після добудови приміщення використовуватиметься під заклад освіти.

Нагадаємо, що на місці самого ринку «Троїцький» влада хоче звести підземний паркінг.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: ескіз проєкту
Теги: приватні школи ринок забудова
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