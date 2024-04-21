Що на сьогодні відомо про будівництво приватної школи за «Троїцьким» ринком

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 762

У 2021 році ТОВ виділили приміщення на 3 роки для закінчення будівництва

Насьогодні будівництво приватної школи за ринком «Троїцький» призупинене — її власниця перебуває за кордоном. Про це повідомив заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко 18 квітня.

Будівництво школи мало вже завершуватись, але через війну роботи зупинили.

— Власник десь за кордоном, тому припинено будівництво до кращих часів, — сказав чиновник.

Нагадаємо, у 2021 році ділянку площею 1835 кв.м, на якій знаходиться недобудована споруда, виділили в оренду строком на 3 роки товариству з обмеженою відповідальністю «Заклад загальної середньої освіти І-III ступенів «Лайф скул». Це зробили для закінчення будівництва об'єкта. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради Кременчука.

Підставою став лист представниці ТОВ «Заклад загальної середньої освіти І-III ступенів «Лайф скул» Юлії Коробко, яка повідомила, що є власницею недобудованої споруди у кварталі 101 № 11Б відповідно до договору купівлі-продажу. Вона зазначила, що після добудови приміщення використовуватиметься під заклад освіти.

Нагадаємо, що на місці самого ринку «Троїцький» влада хоче звести підземний паркінг.