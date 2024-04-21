Юних кременчужан запрошують подати на конкурс свої фото та відео

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Податися можна до 30 квітня

Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього» запрошує юних кременчужан віком від 6 до 18 років до участі у конкурсі «Веселка». Як повідомляє пресслужба мерії, конкурс проходитиме заочно з 1 по 6 травня.

Фотороботи та відеофільми приймаються до 30 квітня на електронну пошту skravcenko300@gmail.com

Результати конкурсу оприлюднять 8 травня на фейсбук-сторінці позашкільного центру «Академія майбутнього».

Переможців визначатимуть у двох номінаціях:

фотографія (жанр, портрет);

відеофільм (ігровий, соціальний, анімаційний, відеокліп).

Більш детальна інформація та умови конкурсу за посиланням. Телефон для довідок — 097 56 49 201.