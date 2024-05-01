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Де у Кременчуці у четвер не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 284

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 2 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Гайдамацька, 31-57;
  • пров. Диканський, 4-14;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
  • вул. Костянтина Острозького, 28-54;
  • вул. Різдвяна, 1-29;
  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • вул. Деповська, 1-57;
  • вул. Запорізька, 7, 10, 12;
  • вул. Миколи Кучми, 1-46;
  • пров. Сковороди, 2-8;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • вул. Фурштадська, 1-19/25;
  • пров. Василя Стефаника, 30-35;
  • вул. Дербукова, 1-26;
  • вул. Івана Піддубного, 1/3-17;
  • вул. Кубанська, 1-18;
  • вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;
  • туп. Проточний, 26-38/32;
  • вул. Цегельна, 32, 34, 36;
  • туп. 1-й Озерний, 4-8;
  • пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садківська, 15/20-30/15;
  • пров. Садківський, 2-34А;
  • туп. Садківський, 3/3-23;
  • вул. Василя Стуса, 43/1-64;
  • вул. Кавалерійська, 2;
  • пров. Сергія Петренка, 1-21;
  • вул. Івана Франка, 29, 33, 38;
  • вул. Проліскова, 5, 11.

З 8.00 до 19.00

  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горького, 3-10.

З 8.00 до 20.00

  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Гоголя, 1;
  • вул. Коцюбинського, 9/6;
  • вул. Полковника Гегечкорі, 2, 3В, 4;
  • вул. Троїцька, 3;
  • просп. Полтавський;
  • вул. А. Ізюмова;
  • вул. Бажана;
  • вул. Барвінкова;
  • вул. Б. Чичибабіна;
  • вул. Б. Урбанського;
  • вул. В. Симоненка;
  • вул. В. Баранова;
  • вул. Мрії;
  • вул. В. Винниченка;
  • вул. Газопровідна;
  • вул. Г. Чайки;
  • вул. Гетьманська;
  • вул. Д. Галицького;
  • вул. Експресівська;
  • вул. І. Нагнібіди;
  • вул. І. Сіокорського;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Козацька;
  • вул. Кропивницького.

З 8.00 до 18.00

  • пров. 1-й Ливарний;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Івана Кожедуба;
  • вул. Ковальська;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Ливарна;
  • пров. Ливарний;
  • туп. Ливарний;
  • вул. Лінійна;
  • пров. Літописний;
  • вул. Макаренка;
  • пров. Мирний;
  • пр. Михайла Старицького;
  • вул. Павла Чубинського;
  • пров. Петра Ракітіна;
  • вул. Івана Приходька;
  • пров. Тополевий;
  • пров. Художній;
  • вул. Художня;
  • вул. Чумацький Шлях;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Івана Приходька;
  • вул. Олександрійська.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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