Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 4 липня енергетики проводитимуть планові роботи
У вівторок, 4 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- пров. Делегатський, 3-20;
- вул. Джерельна, 16, 18;
- вул. Козацька, 71-134;
- пров. Рівненський, 1-44;
- вул. Солов'їна, 10;
- вул. Спасопреображенська, 3, 6.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- пров. Вишневий, 1/83-13/20, 3-6;
- вул. Залізнична, 79-91;
- вул. Кагамлицька, 741;
- вул. Сержанта Мельничука, 164/9-205.
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;
- вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;
- вул. Правобережна, 47, 47А;
- пров. Правобережний, 1А-20;
- вул. Радищева, 12-20;
- пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;
- вул. Східна, 2/3-14/22;
- вул. Шкільна, 1-11/9.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Богдана Хмельницького, 19-78/1;
- пров. Водний, 3-10/41;
- вул. Затонна, 1А-14А;
- пров. Затонний, 3-11;
- пров. Набережний, 3-9/37;
- вул. Недогарська, 27/13-39;
- пров. Річковий, 3,5,7;
- пров. Річковий, 4-14/29.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.