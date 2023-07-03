Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У вівторок, 4 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

пров. Делегатський, 3-20;

вул. Джерельна, 16, 18;

вул. Козацька, 71-134;

пров. Рівненський, 1-44;

вул. Солов'їна, 10;

вул. Спасопреображенська, 3, 6.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

пров. Вишневий, 1/83-13/20, 3-6 ;

вул. Залізнична, 79-91;

вул. Кагамлицька, 741;

вул. Сержанта Мельничука, 164/9-205.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;

вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;

вул. Правобережна, 47, 47А;

пров. Правобережний, 1А-20;

вул. Радищева, 12-20;

пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;

вул. Східна, 2/3-14/22;

вул. Шкільна, 1-11/9.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж: