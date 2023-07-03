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У Кременчуці облаштують ще три напівпідземні контейнери для сміття за майже пів мільйона гривень

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 416

  

Це буде третій такий контейнерний майданчик для побутового сміття у місті

У Кременчуці цього року планують облаштувати контейнерний майданчик на 3 напівпідземні контейнери для сміття об'ємом 3 куб.м за адресою вул. Київська, 24. Їхня вартість — 475 тис. 510 грн.

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у КП «Кременчуцьке КАТП 1628».

На сьогодні у місті вже облаштовано 2 майданчики з напівпідземними контейнерами об'ємом 3 куб.м від ТОВ «ЕЛКОПЛАСТ-УКРАЇНА»:

  • у 2020 році на 3 контейнери вартістю 316 тис. 530 грн — пров. Княжий, 14а;
  • у 2021 році на 2 контейнери вартістю 211 тис. 020 грн — вул. Майора Борищака, 35.

Раніше ми писали, що у Кременчуці цьогоріч облаштують три контейнерні майданчики для твердого та великогабаритного сміття, за такими адресами:

  • вул. Олексія Древаля, 85;
  • кварт. 304, 17;
  • просп. Лесі Українки, 13.

Принагідно нагадуємо, що понад 800 тисяч гривень отримає КАТП 1628 на нові контейнерні майданчики для сміття.

*фото ілюстративне

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: сміття майданчики КАТП 1628 побутове сміття будівництво вул. Київська за бюджетні кошти
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