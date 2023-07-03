У Кременчуці облаштують ще три напівпідземні контейнери для сміття за майже пів мільйона гривень

У Кременчуці цього року планують облаштувати контейнерний майданчик на 3 напівпідземні контейнери для сміття об'ємом 3 куб.м за адресою вул. Київська, 24. Їхня вартість — 475 тис. 510 грн.
Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у КП «Кременчуцьке КАТП 1628».
На сьогодні у місті вже облаштовано 2 майданчики з напівпідземними контейнерами об'ємом 3 куб.м від ТОВ «ЕЛКОПЛАСТ-УКРАЇНА»:
Раніше ми писали, що у Кременчуці цьогоріч облаштують три контейнерні майданчики для твердого та великогабаритного сміття, за такими адресами:
Принагідно нагадуємо, що понад 800 тисяч гривень отримає КАТП 1628 на нові контейнерні майданчики для сміття.
*фото ілюстративне
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