У Кременчуці облаштують ще три напівпідземні контейнери для сміття за майже пів мільйона гривень

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 416

Це буде третій такий контейнерний майданчик для побутового сміття у місті

У Кременчуці цього року планують облаштувати контейнерний майданчик на 3 напівпідземні контейнери для сміття об'ємом 3 куб.м за адресою вул. Київська, 24. Їхня вартість — 475 тис. 510 грн.

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у КП «Кременчуцьке КАТП 1628».

На сьогодні у місті вже облаштовано 2 майданчики з напівпідземними контейнерами об'ємом 3 куб.м від ТОВ «ЕЛКОПЛАСТ-УКРАЇНА»:

у 2020 році на 3 контейнери вартістю 316 тис. 530 грн — пров. Княжий, 14а;

у 2021 році на 2 контейнери вартістю 211 тис. 020 грн — вул. Майора Борищака, 35.

Раніше ми писали, що у Кременчуці цьогоріч облаштують три контейнерні майданчики для твердого та великогабаритного сміття, за такими адресами:

вул. Олексія Древаля, 85;

кварт. 304, 17;

просп. Лесі Українки, 13.

Принагідно нагадуємо, що понад 800 тисяч гривень отримає КАТП 1628 на нові контейнерні майданчики для сміття.

*фото ілюстративне