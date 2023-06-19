Понад 800 тисяч гривень отримає КАТП 1628 на нові контейнерні майданчики для сміття

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Ці гроші потрібні для проєктування та будівництва місць для складування твердих побутових відходів

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади кошти виділять 805 655 грн КП «Кременчуцьке КАТП 1628» грн на проєктування та будівництво контейнерних майданчиків для складування твердих побутових відходів.

Про це йдеться у рішенні виконкому Кременчуцької міської ради від 15 червня 2015 року №1127.

Гроші вирішили виділити за зверненням КП «Кременчуцьке КАТП 1628» від 2 червня 2023 року №01-06/621 та керуючись рішенням Кременчуцької міської ради від 09 червня 2023 року «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 23 листопада 2021 року «Про затвердження Програми санітарного очищення Кременчуцької міської територіальної громади та забезпечення діяльності КП «Кременчуцьке КАТП 1628» на 2022-2024 роки».

Раніше ми писали, що у Кременчуці цьогоріч облаштують три контейнерні майданчики для твердого та великогабаритного сміття.

Принагідно нагадуємо, що на 2023 рік у Кременчуці заплановано:

проєктування та будівництво контейнерних майданчиків для складування твердих побутових відходів за 3 млн грн;

проєктування та капітальне будівництво контейнерних майданчиків для напівпідземних контейнерів ELKOPLAST Semi Q (або аналог) за 3 млн грн.

*фото ілюстративне

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