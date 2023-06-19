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На Кременчуччині поліцейські вилучили з водойми 750 метрів браконьєрських сіток

Сьогодні, 11:51 Переглядів: 152

 

Їх вилучили та передали для подальшого знищення

17 червня на Кременчуччині під час патрулювання поліцейські вилучили із Сулинської затоки Кременчуцького водосховища ятір та 15 браконьєрських сіток близько 750 метрів зі свіжовиловленої риби.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

 

Усі предмети правоохоронці вилучили та передали для подальшого знищення, про що склали відповідний акт. Живу рибу випустили до водойми.

 

Крім того, поліцейські склали на трьох порушників постанови за ч.1 ст.117 (Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

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Автор: Дарія Згура
Теги: браконьєрство поліція Кременчуцький район Кременчуцьке водосховище
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