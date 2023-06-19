За наслідками витоку аміаку на Кременчуцькому м’ясокомбінаті сьогодні засідатиме комісія ТЕБНС

У суботу, 17 червня, на підприємстві «Кременчуцький м’ясокомбінат» сталась аварія, пов’язана з витоком аміаку. За наслідками цієї аварії сьогодні, 19 червня, у Кременчуцькій районній військовій адміністрації проведуть засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБНС).
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.
Олег Лєднік додав, що сьогодні збирає комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на засіданні якої розглянуть ситуацію, причини аварії та дії усіх посадових осіб. Також спланують заходи з перевірки підприємств, які використовують аміак, щоб унеможливити повторення ситуації.
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