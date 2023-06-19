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За наслідками витоку аміаку на Кременчуцькому м’ясокомбінаті сьогодні засідатиме комісія ТЕБНС

Сьогодні, 11:41 Переглядів: 468

 

У Кременчуці перевірять підприємства, які використовують аміак

У суботу, 17 червня, на підприємстві «Кременчуцький м’ясокомбінат» сталась аварія, пов’язана з витоком аміаку. За наслідками цієї аварії сьогодні, 19 червня, у Кременчуцькій районній військовій адміністрації проведуть засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБНС).

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

— У суботу сталася аварія техногенного характеру — був витік аміаку у приміщення цеху одного з кременчуцьких підприємств. Назовні аміак не потрапив. Аварія сталася через технічний збій — розгерметизацію трубопроводу, та була ліквідована аварійною бригадою підприємства. Управління ДСНС також спрацювало. Внаслідок аварії постраждало два працівники підприємства. Після надання медичної допомоги у лікарні їх відпустили до дому, — розповів очільник РВА.

Олег Лєднік додав, що сьогодні збирає комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на засіданні якої розглянуть ситуацію, причини аварії та дії усіх посадових осіб. Також спланують заходи з перевірки підприємств, які використовують аміак, щоб унеможливити повторення ситуації.

— Потрібно оцінити умови зберігання аміаку, щоб не допустити повторення надзвичайної ситуації, — зазначив керівник РВА.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА комісія аміак аварія
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