Міська влада у Кременчуці забезпечить спецтранспорту КАТП 1628 надійний дах

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Кошти на капремонт покрівлі виділяються зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади

На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 19 травня, депутати затвердили рішення міськвиконкому про виділення понад 250 тисяч гривень Департаменту житлово-комунального господарства на капітальний ремонт покрівлі будівлі для стоянки спеціальних автомобілів.

Кошти виділяються зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади для КП «Кременчуцьке автотранспортне підприємство 1628», яке забезпечує вивіз з міста та утилізацію твердих побутових відходів.