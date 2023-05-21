Для ліцею №6 за 400 тисяч грн закуповують новий комп'ютерний клас під потреби гімназії №29

Для ліцею №6 «Правобережний» зараз закуповують за 400 тисяч грн новий комп'ютерний клас спеціально під потреби гімназії №29, бо його у гімназії не було. Про це розповів міський голова Віталій Малецький.
На запитання журналістів, що буде зі школою №29, він повідомив, що її все ж принаймні до кінця воєнного стану об'єднують з ліцеєм №6.
Німецькі партнери нададуть Кременчуку меблі для облаштування укриття у 6-му ліцеї.
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