Для ліцею №6 за 400 тисяч грн закуповують новий комп'ютерний клас під потреби гімназії №29

Сьогодні, 17:08 Переглядів: 116

Для ліцею №6 «Правобережний» зараз закуповують за 400 тисяч грн новий комп'ютерний клас спеціально під потреби гімназії №29, бо його у гімназії не було. Про це розповів міський голова Віталій Малецький.

На запитання журналістів, що буде зі школою №29, він повідомив, що її все ж принаймні до кінця воєнного стану об'єднують з ліцеєм №6.

Німецькі партнери нададуть Кременчуку меблі для облаштування укриття у 6-му ліцеї.

- Це дуже класні німецькі меблі, зразок у виконкомі стоїть, хто хоче, можете зайти на перший поверх подивитися, – заявив мер.