Начальник Кременчуцької РВА пояснив велику суму виплати керівниці апарату Тамілі Самбур

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 995

У соцмережах та Телеграм-каналах Кременчука з’явилася інформація про нарахування керівнику апарату Кременчуцької районної військової адміністрації Тамілі Самбур понад 95 тисяч грн зарплати за травень 2023 року.

На ранковому брифінгу журналісти запитали у начальника Кременчуцької РВА Олега Лєдніка чи правда це, та як може чиновниця отримувати такі виплати?

— Таміла Самбур у травні отримала окрім місячної зарплати відпускні, матеріальну допомогу та інші виплати, встановлені чинним законодавством. Це одноразові виплати. Звичайна щомісячна зарплата як у мене, так і у моїх заступників набагато менша. «На руки» ми отримуємо близько 30 тисяч гривень. Це публічна інформація, вона відкрита і я її неодноразово оприлюднював, — пояснив Олег Лєднік.