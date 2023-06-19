Слуга народу – Полтавщина
Олексій Устенко й депутати від «СН» доставили допомогу для Херсона
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Гроші

Начальник Кременчуцької РВА пояснив велику суму виплати керівниці апарату Тамілі Самбур

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 995

 

Це одноразова виплата — щомісячні зарплати керівників Кременчуцької РВА значно менші

У соцмережах та Телеграм-каналах Кременчука з’явилася інформація про нарахування керівнику апарату Кременчуцької районної військової адміністрації Тамілі Самбур понад 95 тисяч грн зарплати за травень 2023 року.

На ранковому брифінгу журналісти запитали у начальника Кременчуцької РВА Олега Лєдніка чи правда це, та як може чиновниця отримувати такі виплати?

— Таміла Самбур у травні отримала окрім місячної зарплати відпускні, матеріальну допомогу та інші виплати, встановлені чинним законодавством. Це одноразові виплати. Звичайна щомісячна зарплата як у мене, так і у моїх заступників набагато менша. «На руки» ми отримуємо близько 30 тисяч гривень. Це публічна інформація, вона відкрита і я її неодноразово оприлюднював, — пояснив Олег Лєднік.
Яка зарплата у начальника Кременчуцької районної військової адміністрації та його підлеглих
Зарплата очільника області набагато менша за зарплати мера Кременчука чи його заступників
0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА виплати зарплата
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх