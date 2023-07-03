Половина усіх звернень до ГУ ПФУ в Полтавській області надходить від військових пенсіонерів – вони судяться

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За перше півріччя 2023 року військові пенсіонери подали понад 7 тисяч судових позовів щодо збільшення розмірів своїх пенсій

На апаратній нараді Полтавської обласної військової адміністрації, яка відбулася 3 липня, розглядалося питання «Про роботу Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області із забезпечення соціальних виплат протягом першого півріччя 2023 року».

Начальник Головного управління ПФУ в Полтавській області Володимир Тараторін у своїй доповіді зазначив, що сервісні центри в територіальних громадах за перше півріччя 2023 року розглянули понад 256 тисяч звернень щодо надання різних послуг. Частина з них була подана дистанційно через онлайн-сервіси.

Майже половина від усіх звернень були подані військовими пенсіонерами, які через суд намагаються збільшити розміри своїх пенсій.

— Вони й так отримують пенсії вдвічі більші за середні, і масово судяться, щоб їх ще збільшити, — зазначив Володимир Тараторін.

За його словами військові пенсіонери подали вже понад 7 тисяч позовів до суду щодо збільшення розмірів своїх пенсій. Близько 4 тисяч позовів вже розглянуті й судовими рішеннями передбачені збільшені пенсійні виплати. На це Головного управління ПФУ в Полтавській області додатково потрібно 1 млрд 766 млн грн.

Нагадаємо, що потреба ГУ ПФУ в Полтавській області на виплати пенсій, субсидій та пільг цього року збільшилася до 14 млрд грн, і ці кошти держава надає без жодних затримок.



