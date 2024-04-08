Юні спортсмени Кременчука — учасники Всеукраїнського флешмобу з нагоди Всесвітнього дня здоров'я

Вихованці Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного долучилися до Всеукраїнського флешмобу «White card», організованого з нагоди Всесвітнього дня здоров’я. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки закладу освіти.
До активностей долучилися учні-спортсмени з секції боксу, волейболу, боротьби греко-римської, кіокушинкай карате та дзюдо.
Розпочали флешмоб хвилиною мовчання на честь вшанування пам’яті загиблих внаслідок збройної агресії Росії проти України. Після цього спортсмени разом з усіма іншими дітьми по всій Україні зробили Всеукраїнську руханку-розминку, а вже потім приєдналися до флешмобу «White card — Мої найкращі спортивні досягнення».
Організаторами цієї всеукраїнської активності виступила Українська федерація «Спорт заради розвитку». Її приурочили до Міжнародного дня спорту на благо розвитку і миру та Всесвітнього дня здоров’я, який відзначається 7 квітня.
За результатами участі у флешмобі усі учасники були відзначені грамотами, а спортивний ліцей — дипломом.
Нагадаємо, вихованки Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного стали чемпіонками відкритої першості на змаганнях з кіокушинкай карате у розділі «куміте».
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