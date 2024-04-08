Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт

Юні спортсмени Кременчука — учасники Всеукраїнського флешмобу з нагоди Всесвітнього дня здоров'я

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 95

 

 По закінченню заходу усіх учасників нагородили грамотами

Вихованці Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного долучилися до Всеукраїнського флешмобу «White card», організованого з нагоди Всесвітнього дня здоров’я. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки закладу освіти.

До активностей долучилися учні-спортсмени з секції боксу, волейболу, боротьби греко-римської, кіокушинкай карате та дзюдо.

Розпочали флешмоб хвилиною мовчання на честь вшанування пам’яті загиблих внаслідок збройної агресії Росії проти України. Після цього спортсмени разом з усіма іншими дітьми по всій Україні зробили Всеукраїнську руханку-розминку, а вже потім приєдналися до флешмобу «White card — Мої найкращі спортивні досягнення».

 

Організаторами цієї всеукраїнської активності виступила Українська федерація «Спорт заради розвитку». Її приурочили до Міжнародного дня спорту на благо розвитку і миру та Всесвітнього дня здоров’я, який відзначається 7 квітня.

 

За результатами участі у флешмобі усі учасники були відзначені грамотами, а спортивний ліцей — дипломом.

 

Нагадаємо, вихованки Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного стали чемпіонками відкритої першості на змаганнях з кіокушинкай карате у розділі «куміте».

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцький спортивний ліцей
Теги: Кременчук спортивний ліцей спорт флешмоб здоров’я
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх