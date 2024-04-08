Юні спортсмени Кременчука — учасники Всеукраїнського флешмобу з нагоди Всесвітнього дня здоров'я

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 95

Вихованці Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного долучилися до Всеукраїнського флешмобу «White card», організованого з нагоди Всесвітнього дня здоров’я. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки закладу освіти.

До активностей долучилися учні-спортсмени з секції боксу, волейболу, боротьби греко-римської, кіокушинкай карате та дзюдо.

Розпочали флешмоб хвилиною мовчання на честь вшанування пам’яті загиблих внаслідок збройної агресії Росії проти України. Після цього спортсмени разом з усіма іншими дітьми по всій Україні зробили Всеукраїнську руханку-розминку, а вже потім приєдналися до флешмобу «White card — Мої найкращі спортивні досягнення».

Організаторами цієї всеукраїнської активності виступила Українська федерація «Спорт заради розвитку». Її приурочили до Міжнародного дня спорту на благо розвитку і миру та Всесвітнього дня здоров’я, який відзначається 7 квітня.

За результатами участі у флешмобі усі учасники були відзначені грамотами, а спортивний ліцей — дипломом.

Нагадаємо, вихованки Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного стали чемпіонками відкритої першості на змаганнях з кіокушинкай карате у розділі «куміте».