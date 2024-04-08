Знімав переміщення військової техніки для Інстаграму: на Полтавщині суд виніс вирок блогерові

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Чоловік зняв два короткі відео для інстаграм-історій, проте за цей час до кадру потрапило багато видів артилерійського озброєння

На Полтавщині судили чоловіка, який знімав на відео рух військової техніки в одному з сіл Полтавського району, а потім опублікував їх в Інстаграмі. Вирок обвинуваченому виніс Чутівський районний суд 3 квітня.

У матеріалах суду зазначено, що у жовтні минулого року чоловік зняв два відео тривалістю 26 та 24 секунди, де зафіксував переміщення військової техніки, а також озброєння та боєприпаси Державної прикордонної служби.

На кадри відео потрапили сідлові тягачі з гусеничними бронетранспортерами та бойовою машиною піхоти зі штатним озброєнням, а також ракетно-артилерійське озброєння: ракети до ПТРК «Стугна» та ПТРК «Малютка», постріли до СПГ-9, БМП-1, МІ 13, набої різного калібру тощо.

Генштаб Збройних сил України, Міністерство оборони, розвідка та Служба безпеки України на офіційних сторінках у мережі не публікували переміщення цієї техніки й в якому напрямку вона рухалася, тому й обвинувачений не мав права цього робити. Слідство кваліфікувало його дії як поширення інформації про переміщення озброєння та бойових припасів територією України.

У лютому чоловік пішов на угоду зі слідством та визнав себе винним у скоєному. Суд присудив йому три роки умовного терміну.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві оголосили у розшук ухилянта, який виїхав до Англії за довідкою військово-лікарської комісії.