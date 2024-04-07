У Ferrexpo привітали випускників та випускниць освітньої програми «Школа майстрів»

Дипломи про завершення Школи майстрів і пам’ятні подарунки отримали 70 співробітників підприємств Ferrexpo
Програма розвитку «Школа Майстрів» впроваджена в компанії з 2017 року та має на меті розвиток управлінських знань та навичок у керівників та керівниць першої ланки, мотивацію розвитку себе та свого оточення.
Впродовж 4 місяців менеджери навчались ефективної комунікації, управлінню конфліктами, емоційному інтелекту, основам менеджменту, як мотивувати та розвивати підлеглих, різноманіттю та інклюзивності, оцінюванню ризиків, управлінню часом ораторської майстерності та корпоративній культурі. Навчали майстрів професійні тренери та досвічені менеджери компанії.
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