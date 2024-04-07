У Ferrexpo привітали випускників та випускниць освітньої програми «Школа майстрів»

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Програма розвитку «Школа Майстрів» впроваджена в компанії з 2017 року та має на меті розвиток управлінських знань та навичок у керівників та керівниць першої ланки, мотивацію розвитку себе та свого оточення.

Впродовж 4 місяців менеджери навчались ефективної комунікації, управлінню конфліктами, емоційному інтелекту, основам менеджменту, як мотивувати та розвивати підлеглих, різноманіттю та інклюзивності, оцінюванню ризиків, управлінню часом ораторської майстерності та корпоративній культурі. Навчали майстрів професійні тренери та досвічені менеджери компанії.

«У Ferrexpo ми прагнемо до інновацій та постійного удосконалення, щоб залишатися лідером у своїй галузі, тому ми створюємо сприятливе середовище для розвитку та професійного зростання персоналу. Школа майстрів — одна з важливих освітніх програм, яка надає можливість починаючим керівникам отримати практичний досвід із вирішення реальних управлінських ситуацій, навчитися працювати в команді, розвивати аналітичні навички та приймати стратегічні рішення для успішного управління та ведення бізнесу. Крім того, дана програма допомагає учасникам розширювати мережу професійних контактів, обмінюватися досвідом та реалізовувати свої амбітні кар'єрні цілі», — зазначає Поліна Кондратьєва, менеджерка з розвитку талантів і кадрового резерву.