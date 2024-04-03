Виїхав в Англію за довідкою ВЛК: у розшук оголосили ухилянта, якого судили у Полтаві

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 0

Чоловік ігнорував повістки, а також не з'являвся до суду за викликами

Октябрський районний суд у Полтаві надав дозвіл на затримання ухилянтка з Харківщини, який ігнорував повістки, не з’являвся до суду за викликом, а потім виїхав до Англії за довідкою військово-лікарської комісії. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» стало відомо із Єдиного державного реєстру судових рішень.

Уперше харків’янин потрапив під суд у 2015 році — тоді його звинувачували у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Проте тоді чоловік розповів суду про низку хронічних захворювань та необхідне постійне медикаментозне лікування. Суд його клопотання задовольнив та замінив тримання під вартою на домашній арешт. У свою чергу підсудний обіцяв приходити на усі засідання за викликом суду та виконувати усі зобов’язання.

Проте із початку 2022 року чоловік почав ігнорувати усі вручені йому повістки та припинив з’являтися на судові засідання. Правоохоронці оголосили харків’янина у розшук та прийшли до нього додому, проте двері їм ніхто не відкрив.

Слідчим вдалося зв’язатися з обвинуваченим телефоном, проте чоловік розповів їм, що знаходиться в Англії. Із системи «Аркан» правоохоронці дізналися, що у липні 2022 року ухилянт перетнув кордон України зі Словаччиною та довідкою ВЛК про виключення із військового обліку. Далі він виїхав до Англії.

Суд надав дозвіл на затримання чоловіка для подальшого тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили ухилянта, який стверджував, що має поганий стан здоров’я, а також доглядає за матір’ю-пенсіонеркою.