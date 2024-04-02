Студентам-чоловікам до 22 років дозволять тимчасово виїжджати за кордон

Сьогодні, 22:07 Переглядів: 103

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить студентам-хлопцям тимчасово виїжджати за кордон для навчання чи стажування. Але мова лише про 18-22-річних юнаків. Наразі через воєнний стан у програмах академічної мобільності можуть брати участь лише дівчата. Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

Для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності необхідно мати:

е-квиток студента;

направлення від закладу освіти;

засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-довідковий документ від ТЦК.

Жодних особливих дозволів МОН не видаватиме.

— Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке дозволить хлопцям ставати учасниками закордонних навчальних програм — строком на один семестр. Йдеться лише про студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування), — йдеться у повідомленні.

Міністр освіти пояснює, що програми академічної мобільності — це певною мірою «свіжий ковток повітря і для студентів, і для університетів». Для того, щоб взяти участь, необхідно мати високі бали і виконати низку вимог, які встановлюють засновники програми.

У листопаді минулого року «Кременчуцький Телеграф» писав, що Міносвіти опрацює можливості виїзду за кордон студентів немобілізаційного віку. Нагадаємо, що у 2022 році можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками іноземних вишів остаточно скасували через те, що почали масово підробляти документи. Проте юнаки віком до 18 років могли вільно виїжджати за кордон, у тому числі на навчання, попри те, що вони з 17 років перебувають на військовому обліку призовників.

А ще нещодавно «ТелеграфЪ» досліджував шляхи, якими чоловіки призивного віку можуть виїхати за кордон.

Також сьогодні Зеленський підписав закони про скасування статусу «обмежено придатного», електронний кабінет військовозобов'язаного та зниження призовного віку до 25 років.