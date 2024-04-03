Календар городника: що і коли кременчужанам садити у квітні

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Квітень — це час активного пробудження природи та початку городніх робіт

У квітні для висадки сприятливі такі дні: 1-3 квітня; 6-7 квітня; 10-11 квітня; 14-15 квітня; 19-20 квітня; 24-25 квітня; 29-30 квітня.

Дата У відкритий грунт На розсаду, сад 1-3 квітня картопля, горох, квасоля, боби, цибуля на зелень, кріп, салат, чорнобривці, настурція, календула, півонія, дельфініум, ромашка Ранні томати, перець, баклажани, полуниця, суниця, саджанці яблуні, груші, сливи 6-7 квітня Шпинат, щавель, редис, редька, дайкон, цибуля порей, міцелій Огірки, кабачки, патисони, кавуни, дині 10-11 квітня Редис, картопля, кукурудза, селера, броколі, петрушка, васильки, жоржини, маки Пізні сорти капусти, малина, ожина, лохина 14-15 квітня Рукола, базилік, мікрозелень, пшениця, груша, айва, гвоздики, льон, календула, півонія, дельфініум, ромашка Смородина, виноград, черешня, обліпиха, глід 19-20 квітня Часник, перець, фізаліс, спаржа, соняшник, кінза, розмарин, лікарські та чайні культури Абрикос, вишня, слива, персик, калина, шипшина, горобина 24-25 квітня Квасоля, горох, сочевиця, нут, овес, ячмінь, жито Аґрус, абрикос, вишня, слива, персик, виноград 29-30 квітня Морква, буряк, пастернак, топінамбур, ріпа, часник Чагарники та дерева, ліани, декоративні рослини цибулькові та бульбові

Більшість овочів, ягід, зелені та квітів можна висаджувати у відкритий ґрунт, коли температура ґрунту прогріється до +10°C.

Перед висадкою у відкритий ґрунт розсаду необхідно загартувати. Це допоможе їй краще адаптуватися до нових умов.

Висаджуйте розсаду в похмурий день або ввечері. Це допоможе їй краще прижитися на новому місці.

Не рекомендується сіяти та садити:

8-9 квітня : насіння та розсада можуть погано прорости, а ті, що проростуть, можуть бути слабкими та схильними до хвороб.

: насіння та розсада можуть погано прорости, а ті, що проростуть, можуть бути слабкими та схильними до хвороб. 26-28 квітня : рослини можуть рости повільніше, бути млявими та не давати очікуваного врожаю.

Проте, важливо враховувати, що окрім посівного календаря на квітень 2024, при посіві й посадці рослин необхідно враховувати й інші фактори, такі як кліматичні умови вашого регіону, агротехнічні вимоги для кожного конкретного сорту, а також потреби кожної рослини.