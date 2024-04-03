Календар городника: що і коли кременчужанам садити у квітні

У квітні для висадки сприятливі такі дні: 1-3 квітня; 6-7 квітня; 10-11 квітня; 14-15 квітня; 19-20 квітня; 24-25 квітня; 29-30 квітня.
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Дата
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У відкритий грунт
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На розсаду, сад
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1-3 квітня
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картопля, горох, квасоля, боби, цибуля на зелень, кріп, салат, чорнобривці, настурція, календула, півонія, дельфініум, ромашка
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Ранні томати, перець, баклажани, полуниця, суниця, саджанці яблуні, груші, сливи
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6-7 квітня
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Шпинат, щавель, редис, редька, дайкон, цибуля порей, міцелій
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Огірки, кабачки, патисони, кавуни, дині
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10-11 квітня
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Редис, картопля, кукурудза, селера, броколі, петрушка, васильки, жоржини, маки
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Пізні сорти капусти, малина, ожина, лохина
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14-15 квітня
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Рукола, базилік, мікрозелень, пшениця, груша, айва, гвоздики, льон, календула, півонія, дельфініум, ромашка
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Смородина, виноград, черешня, обліпиха, глід
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19-20 квітня
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Часник, перець, фізаліс, спаржа, соняшник, кінза, розмарин, лікарські та чайні культури
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Абрикос, вишня, слива, персик, калина, шипшина, горобина
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24-25 квітня
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Квасоля, горох, сочевиця, нут, овес, ячмінь, жито
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Аґрус, абрикос, вишня, слива, персик, виноград
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29-30 квітня
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Морква, буряк, пастернак, топінамбур, ріпа, часник
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Чагарники та дерева, ліани, декоративні рослини цибулькові та бульбові
Більшість овочів, ягід, зелені та квітів можна висаджувати у відкритий ґрунт, коли температура ґрунту прогріється до +10°C.
Перед висадкою у відкритий ґрунт розсаду необхідно загартувати. Це допоможе їй краще адаптуватися до нових умов.
Висаджуйте розсаду в похмурий день або ввечері. Це допоможе їй краще прижитися на новому місці.
Не рекомендується сіяти та садити:
Проте, важливо враховувати, що окрім посівного календаря на квітень 2024, при посіві й посадці рослин необхідно враховувати й інші фактори, такі як кліматичні умови вашого регіону, агротехнічні вимоги для кожного конкретного сорту, а також потреби кожної рослини.
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