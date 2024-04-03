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Календар городника: що і коли кременчужанам садити у квітні

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 304

 

Квітень — це час активного пробудження природи та початку городніх робіт

У квітні для висадки сприятливі такі дні: 1-3 квітня; 6-7 квітня; 10-11 квітня; 14-15 квітня; 19-20 квітня; 24-25 квітня; 29-30 квітня.

Дата

У відкритий грунт

На розсаду, сад

1-3 квітня

картопля, горох, квасоля, боби,  цибуля на зелень, кріп, салат, чорнобривці, настурція, календула, півонія, дельфініум, ромашка

Ранні томати, перець, баклажани, полуниця, суниця, саджанці яблуні, груші, сливи

6-7 квітня

Шпинат, щавель, редис, редька, дайкон, цибуля порей, міцелій

Огірки, кабачки, патисони, кавуни, дині

10-11 квітня

Редис, картопля, кукурудза, селера, броколі, петрушка, васильки, жоржини, маки

Пізні сорти капусти, малина, ожина, лохина

14-15 квітня

Рукола, базилік, мікрозелень, пшениця, груша, айва, гвоздики, льон, календула, півонія, дельфініум, ромашка

Смородина, виноград, черешня, обліпиха, глід

19-20 квітня

Часник, перець, фізаліс, спаржа, соняшник, кінза, розмарин, лікарські та чайні культури

Абрикос, вишня, слива, персик, калина, шипшина, горобина

24-25 квітня

Квасоля, горох, сочевиця, нут, овес, ячмінь, жито

Аґрус, абрикос, вишня, слива, персик, виноград

29-30 квітня

Морква, буряк, пастернак, топінамбур, ріпа, часник

Чагарники та дерева, ліани, декоративні рослини цибулькові та бульбові

Більшість овочів, ягід, зелені та квітів можна висаджувати у відкритий ґрунт, коли температура ґрунту прогріється до +10°C.

Перед висадкою у відкритий ґрунт розсаду необхідно загартувати. Це допоможе їй краще адаптуватися до нових умов.

Висаджуйте розсаду в похмурий день або ввечері. Це допоможе їй краще прижитися на новому місці.

Не рекомендується сіяти та садити:

  • 8-9 квітня: насіння та розсада можуть погано прорости, а ті, що проростуть, можуть бути слабкими та схильними до хвороб.
  • 26-28 квітня: рослини можуть рости повільніше, бути млявими та не давати очікуваного врожаю.

Проте, важливо враховувати, що окрім посівного календаря на квітень 2024, при посіві й посадці рослин необхідно враховувати й інші фактори, такі як кліматичні умови вашого регіону, агротехнічні вимоги для кожного конкретного сорту, а також потреби кожної рослини.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: календар городника квітень весна город що садити в квітні
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