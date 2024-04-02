Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Війна

Проблеми зі здоров’ям та догляд за матір’ю. На Полтавщині суд виніс вирок «обмежено-придатному»

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 153

 

Обвинувачений отримав рік іспитового строку

Котелевський районний суд виніс вирок уродженцю селища Котельва за ухилення від мобілізації. Чоловік відкрито відмовився отримувати повістку на відправку, аргументуючи небажанням проходити військову службу, про що зазначив у відповідній заяві. Про це стало відомо з вироку, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 1 квітня.

У документації вказали, що чоловік на момент отримання повістки мав статус «обмежено-придатний» для проходження військової служби. Обвинувачений не мав правових підстав на відстрочку від призову та умисно, без поважних причин, не прибув на визначений час для відправки на військову службу і тим самим ухилився від мобілізації.

Під час засідання чоловік пояснив, що ухилився від мобілізації через поганий стан здоров`я, він також офіційно працює, доглядає та допомагає своїй матері, пенсіонерці, адже «без його допомоги вона не справиться».

Обвинувачений отримав рік іспитового строку.

Нагадаємо, оновлена версія законопроєкту про мобілізацію, який Кабмін вніс до Верховної Ради увечері 30 січня, передбачає виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій (ВЛК) висновку про обмежену придатність до військової служби. Тобто пропонується, щоб ВЛК могла визнавати або непридатним, або придатним до проходження військової служби.

ПО ТЕМІ:

Ухилення від мобілізації. На Полтавщині через нещирість чоловіка суд позбавив його волі

1
Автор: Тетяна Криничка Джерело фото: Getty Images
Теги: мобілізація суд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх