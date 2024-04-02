Проблеми зі здоров’ям та догляд за матір’ю. На Полтавщині суд виніс вирок «обмежено-придатному»

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 153

Котелевський районний суд виніс вирок уродженцю селища Котельва за ухилення від мобілізації. Чоловік відкрито відмовився отримувати повістку на відправку, аргументуючи небажанням проходити військову службу, про що зазначив у відповідній заяві. Про це стало відомо з вироку, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 1 квітня.

У документації вказали, що чоловік на момент отримання повістки мав статус «обмежено-придатний» для проходження військової служби. Обвинувачений не мав правових підстав на відстрочку від призову та умисно, без поважних причин, не прибув на визначений час для відправки на військову службу і тим самим ухилився від мобілізації.

Під час засідання чоловік пояснив, що ухилився від мобілізації через поганий стан здоров`я, він також офіційно працює, доглядає та допомагає своїй матері, пенсіонерці, адже «без його допомоги вона не справиться».

Обвинувачений отримав рік іспитового строку.

Нагадаємо, оновлена версія законопроєкту про мобілізацію, який Кабмін вніс до Верховної Ради увечері 30 січня, передбачає виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій (ВЛК) висновку про обмежену придатність до військової служби. Тобто пропонується, щоб ВЛК могла визнавати або непридатним, або придатним до проходження військової служби.