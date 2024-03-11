Бійцям 56 омбр, які тримають оборону на Донеччині, терміново потрібен причіп — збір коштів

До кременчуцького волонтера Олександра Соколенка звернулися бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, яка зараз тримає оборону на Донеччині, з проханням передати їм автомобільний причіп. Він потрібен зв’язківцям бригади для перевезення їхнього майна — генераторів, обладнання, котушок польового кабелю.
Нагадаємо, кременчуцький волонтер та голова благодійного фонду «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан з початку повномасштабної війни займається допомогою військовим, виготовляючи для них причепи та буржуйки.
За цей час його команді вдалося виготовити й передати на фронт вже 140 причепів.
Долучитися до збору на причіп для бійців 56-ї ОМПБр можна тут.
Картка «100 причепів для ЗСУ»
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.