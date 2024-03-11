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Бійцям 56 омбр, які тримають оборону на Донеччині, терміново потрібен причіп — збір коштів

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 134

 

Волонтери зібрали половину потрібної суми на виготовлення причепу — не вистачає ще 10 тисяч гривень

До кременчуцького волонтера Олександра Соколенка звернулися бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, яка зараз тримає оборону на Донеччині, з проханням передати їм автомобільний причіп. Він потрібен зв’язківцям бригади для перевезення їхнього майна — генераторів, обладнання, котушок польового кабелю.

— Військовим потрібен причіп з посиленими ресорами та міцними бортами. Ми його вже замовили команді Сергія Каптана, яка займається їх виготовленням другий рік, та зібрали для цього половину потрібної суми — 10 тисяч гривень. Але потрібно ще стільки ж. Виготовлення причепу обходиться приблизно у 20 тисяч гривень. Тож звертаюся до кременчужан за допомогою, — розповів Олександр Соколенко.

Нагадаємо, кременчуцький волонтер та голова благодійного фонду «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан з початку повномасштабної війни займається допомогою військовим, виготовляючи для них причепи та буржуйки.

За цей час його команді вдалося виготовити й передати на фронт вже 140 причепів.

Долучитися до збору на причіп для бійців 56-ї ОМПБр можна тут.

Картка «100 причепів для ЗСУ»
5375411203903526

Картка Приватбанку:
5169 3600 0294 2401

Paypal:

sergkaptan@gmail.com

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук допомога військовим допомога ЗСУ причіп збір коштів
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