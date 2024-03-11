Смачно на Масляну – млинці на молоці, на воді, на кефірі. Рецепти від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 166

Масляна іде, смаколики з собою несе. Млинці – одна з найулюбленіших страв українців. Особливо на Масляну. Ми зібрали смачні рецепти на молоці, на воді, на кефірі

Млинці на молоці Складові: 0,5 літра молока 3 яйця 1 склянка борошна 1 ст. л цукру, рафінованої соняшникової олії й вершкового масла 1,5 чайної ложки розпушувача сіль за смаком. Змішайте сирі яйця, сіль, цукор, просіяне борошно та півпорції молока і збийте віночком або міксером до однорідної маси, без грудочок.

Не перестаючи помішувати, влийте залишок молока, щоб вийшла суміш на кшталт рідкої однорідної сметани.

У готове тісто влийте соняшникову олію, щоб млинці не прилипали до сковороди, навіть якщо смажити без олії.

Млинцеву сковороду добре розігрійте і змастіть олією. Наберіть в ополоник тісто, вилийте його у центр і рівномірно розподіліть по поверхні.

Смажте млинці до рум’яного кольору з двох боків, акуратно перевертаючи, щоб не порвати тонке тісто. Готові млинці змастіть шматочком вершкового масла. До речі, цей рецепт згодиться і для випікання млинців у мультиварці, якщо у вас немає під рукою сковорідки й навіть плити. Головне — обережно розподіляти тісто по дну чаші. Мереживні заварні млинці на кефірі та воді Складові: Кефір або кисле молоко – 0,5 літра вода – 0,4 літра борошно – 0,3 кг (приблизно дві склянки по 250 мл) яйця - 2 шт. цукор – 1 - 4 ст.л за смаком. олія рослинна рафінована – 4 ст. л сіль – 0,5 чайної ложки сода (для пишності) – 1 чайна ложка Віночком збиваємо яйця з цукром та сіллю, додаємо кефір та борошно.

Кип’ятимо воду. Соду просіюємо через сито і всипаємо в окріп.

Вливаємо гарячу воду тонкою цівкою у тісто, ретельно перемішуючи в процесі.

Даємо масі настоятися 10 хвилин – за цей час клейковина у борошні набухає, і млинці при смаженні не рвуться.

Заливаємо олію.

Розігріваємо антипригарну сковороду і починаємо смажити, вперше змастивши олією, далі – без олії. Млинці із зеленою цибулею та кропом Складові: 2 яйця 1 ст. л олії 1/4 ч. л солі 1 ч. л цукру 400 мл молока 2,5% 160 г борошна 1/2 ч. л соди харчової цибуля зелена, кріп, гілочка – за смаком. Зелену цибулю та кріп миємо, сушимо і дрібно нарізаємо.

В окремій мисці збиваємо в легку піну яйце, цукор та сіль. Вливаємо половину молока і всипаємо просіяне борошно, ретельно перемішуємо.

В отриману масу додаємо соду, молоко і рослинну олію, що залишилися. Все ретельно перемішуємо до рідкої однорідної консистенції. Залишаємо тісто настоятись протягом 10 хвилин і знову перемішуємо.

Ополоником виливаємо тісто на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії та рівномірно посипаємо його цибулею та кропом. Підсмажуємо млинець з різних боків до готовності. Подаємо млинці як самостійну страву або загортаємо в них кисломолочний сир, м’ясний або печінковий паштет, рибну намазку. Смачного!

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