Смачно на Масляну – млинці на молоці, на воді, на кефірі. Рецепти від газети «Для дому і сім'ї»

Масляна іде, смаколики з собою несе. Млинці – одна з найулюбленіших страв українців. Особливо на Масляну. Ми зібрали смачні рецепти на молоці, на воді, на кефірі
Млинці на молоці
Складові:
0,5 літра молока
3 яйця
1 склянка борошна
1 ст. л цукру, рафінованої соняшникової олії й вершкового масла
1,5 чайної ложки розпушувача
сіль за смаком.
- Змішайте сирі яйця, сіль, цукор, просіяне борошно та півпорції молока і збийте віночком або міксером до однорідної маси, без грудочок.
- Не перестаючи помішувати, влийте залишок молока, щоб вийшла суміш на кшталт рідкої однорідної сметани.
- У готове тісто влийте соняшникову олію, щоб млинці не прилипали до сковороди, навіть якщо смажити без олії.
- Млинцеву сковороду добре розігрійте і змастіть олією. Наберіть в ополоник тісто, вилийте його у центр і рівномірно розподіліть по поверхні.
- Смажте млинці до рум’яного кольору з двох боків, акуратно перевертаючи, щоб не порвати тонке тісто.
Готові млинці змастіть шматочком вершкового масла.
До речі, цей рецепт згодиться і для випікання млинців у мультиварці, якщо у вас немає під рукою сковорідки й навіть плити. Головне — обережно розподіляти тісто по дну чаші.
Мереживні заварні млинці на кефірі та воді
Складові:
Кефір або кисле молоко – 0,5 літра
вода – 0,4 літра
борошно – 0,3 кг (приблизно дві склянки по 250 мл)
яйця - 2 шт.
цукор – 1 - 4 ст.л за смаком.
олія рослинна рафінована – 4 ст. л
сіль – 0,5 чайної ложки
сода (для пишності) – 1 чайна ложка
- Віночком збиваємо яйця з цукром та сіллю, додаємо кефір та борошно.
- Кип’ятимо воду. Соду просіюємо через сито і всипаємо в окріп.
- Вливаємо гарячу воду тонкою цівкою у тісто, ретельно перемішуючи в процесі.
- Даємо масі настоятися 10 хвилин – за цей час клейковина у борошні набухає, і млинці при смаженні не рвуться.
- Заливаємо олію.
- Розігріваємо антипригарну сковороду і починаємо смажити, вперше змастивши олією, далі – без олії.
Млинці із зеленою цибулею та кропом
Складові:
2 яйця
1 ст. л олії
1/4 ч. л солі
1 ч. л цукру
400 мл молока 2,5%
160 г борошна
1/2 ч. л соди харчової
цибуля зелена, кріп, гілочка – за смаком.
- Зелену цибулю та кріп миємо, сушимо і дрібно нарізаємо.
- В окремій мисці збиваємо в легку піну яйце, цукор та сіль. Вливаємо половину молока і всипаємо просіяне борошно, ретельно перемішуємо.
- В отриману масу додаємо соду, молоко і рослинну олію, що залишилися. Все ретельно перемішуємо до рідкої однорідної консистенції. Залишаємо тісто настоятись протягом 10 хвилин і знову перемішуємо.
- Ополоником виливаємо тісто на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії та рівномірно посипаємо його цибулею та кропом. Підсмажуємо млинець з різних боків до готовності.
Подаємо млинці як самостійну страву або загортаємо в них кисломолочний сир, м’ясний або печінковий паштет, рибну намазку. Смачного!