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Кременчук, Для дому і сім'ї, Рецепти

Смачно на Масляну – млинці на молоці, на воді, на кефірі. Рецепти від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 166

 

Масляна іде, смаколики з собою несе. Млинці – одна з найулюбленіших страв українців. Особливо на Масляну. Ми зібрали смачні рецепти на молоці, на воді, на кефірі

Млинці на молоці

Складові:

0,5 літра молока

3 яйця

1 склянка борошна

1 ст. л цукру, рафінованої соняшникової олії й вершкового масла

1,5 чайної ложки розпушувача

сіль за смаком.

  • Змішайте сирі яйця, сіль, цукор, просіяне борошно та півпорції молока і збийте віночком або міксером до однорідної маси, без грудочок.
  • Не перестаючи помішувати, влийте залишок молока, щоб вийшла суміш на кшталт рідкої однорідної сметани.
  • У готове тісто влийте соняшникову олію, щоб млинці не прилипали до сковороди, навіть якщо смажити без олії.
  • Млинцеву сковороду добре розігрійте і змастіть олією. Наберіть в ополоник тісто, вилийте його у центр і рівномірно розподіліть по поверхні.
  • Смажте млинці до рум’яного кольору з двох боків, акуратно перевертаючи, щоб не порвати тонке тісто.

Готові млинці змастіть шматочком вершкового масла.

До речі, цей рецепт згодиться і для випікання млинців у мультиварці, якщо у вас немає під рукою сковорідки й навіть плити. Головне — обережно розподіляти тісто по дну чаші.

 

Мереживні заварні млинці на кефірі та воді

Складові:

Кефір або кисле молоко – 0,5 літра

вода – 0,4 літра

борошно – 0,3 кг (приблизно дві склянки по 250 мл)

яйця - 2 шт.

цукор – 1 - 4 ст.л за смаком.

олія рослинна рафінована – 4 ст. л

сіль – 0,5 чайної ложки

сода (для пишності) – 1 чайна ложка

  • Віночком збиваємо яйця з цукром та сіллю, додаємо кефір та борошно.
  • Кип’ятимо воду. Соду просіюємо через сито і всипаємо в окріп.
  • Вливаємо гарячу воду тонкою цівкою у тісто, ретельно перемішуючи в процесі.
  • Даємо масі настоятися 10 хвилин – за цей час клейковина у борошні набухає, і млинці при смаженні не рвуться.
  • Заливаємо олію.
  • Розігріваємо антипригарну сковороду і починаємо смажити, вперше змастивши олією, далі – без олії.

Млинці із зеленою цибулею та кропом

Складові:

2 яйця

1 ст. л олії

1/4 ч. л солі

1 ч. л цукру

400 мл молока 2,5%

160 г борошна

1/2 ч. л соди харчової

цибуля зелена, кріп, гілочка – за смаком.

  • Зелену цибулю та кріп миємо, сушимо і дрібно нарізаємо.
  • В окремій мисці збиваємо в легку піну яйце, цукор та сіль. Вливаємо половину молока і всипаємо просіяне борошно, ретельно перемішуємо.
  • В отриману масу додаємо соду, молоко і рослинну олію, що залишилися. Все ретельно перемішуємо до рідкої однорідної консистенції. Залишаємо тісто настоятись протягом 10 хвилин і знову перемішуємо.
  • Ополоником виливаємо тісто на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії та рівномірно посипаємо його цибулею та кропом. Підсмажуємо млинець з різних боків до готовності.

Подаємо млинці як самостійну страву або загортаємо в них кисломолочний сир, м’ясний або печінковий паштет, рибну намазку. Смачного!

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Масляна смачні млинці млинці на Масляну
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