11 березня обмежать рух транспорту по Крюківському мосту

Ремонтують ями
Сьогодні, 11 березня, з 9.00 до 12.00 обмежать рух транспорту по Крюківському мосту через річку Дніпро – частково перекриють одну смугу автопроїжджої частини.
За даними мерії Кременчука, це пов'язано з ремонтом ям.
Тож зважайте на тимчасові обмеження та плануйте свій маршрут руху завчасно.
Нагадаємо, що цією весною, після запуску асфальтного заводу, на Крюківському мосту планують ремонтувати дорогу.
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