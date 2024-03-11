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Кременчук, Воїни світла

«На щиті» додому повернувся військовий з Кременчуччини Петро Кушніренко

Сьогодні, 07:00 Переглядів: 1 118

 

Мешканці Семенівської громади схилившись на коліно попрощалися із земляком

4 березня на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Петро Іванович Кушніренко. Захисник України загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

 

Прощання із захисником України відбулося 8 березня у селищі Семенівка. На траурну церемонію, що пройшла на площі перед адмінбудинком, зібралися рідні та близькі Петра, керівництво громади та небайдужі жителі.

 
Чоловік народився 23 липня 1996 р. у с. Слюзівка. Виховувався у багатодітній родині — мав чотирьох сестер та брата. Навчався у Товстівській ЗОШ. З дитинства захоплювався сільськогосподарською технікою, бо його тато працював трактористом. Тому вибір професії Петром був невипадковий. Наслідуючи приклад батька, він також став трактористом-машиністом. Працював у ФГ «Товсте». У трудовому колективі користувався повагою та авторитетом серед колег.

 

Нещодавно він створив родину із коханою дівчиною Аліною. У молодих батьків у 2022 р. народився хлопчик Дмитрик. У жовтні 2023 р. Петра Кушніренка призвали до лав ЗСУ в рамках мобілізації. Чоловік мав звання старшого солдата. Служив у десантно-штурмових військах, був механіком-водієм І танкового відділення І танкового взводу танкової роти військової частини А0224.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття близьким загиблого.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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