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Голова Градизької громади повідомив про випадок спроби суїциду дитини за вказівкою з «групи смерті» — в поліції це заперечують

Сьогодні, 21:22 Переглядів: 285

 

Батьків закликають контролювати онлайн-середовище, яким користуються їхні діти

Голова Градизької громади Мирослав Носа у Facebook звернувся до батьків із застереженням, повідомивши, що в громаді зафіксований факт нанесення собі дитиною тілесних ушкоджень за вказівкою з анонімної групи в Телеграм-каналі — так званої «групи-смертників».

— Слава Богу з дитиною усе добре — вона вчасно зорієнтувалася і сама викликала швидку. Тому я попрошу батьків, щоб ви контролювали те онлайн-середовище, яким користуються ваші діти. Тому, що вони несуть загрозу життю і здоров’ю наших дітей, — заявив Мирослав Носа.

Втім, ці його слова заперечили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

— Інформація, яка викладена в даній публікації не відповідає дійсності. На місце виїжджала ювенальна поліція. Ніяких «груп смерті», СМС, Телеграм-каналів там не має. Сталася побутова сварка між мамою і дитиною, на грунті того, що матір заборонила донці користуватися телефоном. Ювенальними поліцейськими були опитані і дитина, і мама. Й тому ніяких «груп смерті» немає, так як це публікує один із користувачів соціальних мереж, – пояснила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Втім, це не означає, що батькам не потрібно приділяти максимальну увагу контенту, який споживають їхні дітлахи.

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Автор: Віктор Крук
Теги: телеграм-канали діти Градизьк поліція
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