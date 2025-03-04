Голова Градизької громади повідомив про випадок спроби суїциду дитини за вказівкою з «групи смерті» — в поліції це заперечують

Батьків закликають контролювати онлайн-середовище, яким користуються їхні діти
Голова Градизької громади Мирослав Носа у Facebook звернувся до батьків із застереженням, повідомивши, що в громаді зафіксований факт нанесення собі дитиною тілесних ушкоджень за вказівкою з анонімної групи в Телеграм-каналі — так званої «групи-смертників».
— Слава Богу з дитиною усе добре — вона вчасно зорієнтувалася і сама викликала швидку. Тому я попрошу батьків, щоб ви контролювали те онлайн-середовище, яким користуються ваші діти. Тому, що вони несуть загрозу життю і здоров’ю наших дітей, — заявив Мирослав Носа.
Втім, ці його слова заперечили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.
— Інформація, яка викладена в даній публікації не відповідає дійсності. На місце виїжджала ювенальна поліція. Ніяких «груп смерті», СМС, Телеграм-каналів там не має. Сталася побутова сварка між мамою і дитиною, на грунті того, що матір заборонила донці користуватися телефоном. Ювенальними поліцейськими були опитані і дитина, і мама. Й тому ніяких «груп смерті» немає, так як це публікує один із користувачів соціальних мереж, – пояснила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
Втім, це не означає, що батькам не потрібно приділяти максимальну увагу контенту, який споживають їхні дітлахи.