На дорозі поблизу Кременчука зіткнулися дві автівки — очевидці

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За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих

Сьогодні, 3 липня, близько 16.50 на дорозі у напрямку Полтави поблизу села Соснівка сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці з місця події.

За попередньою інформацією, на дорозі зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos та Nissan. Обидві автівки отримали механічні пошкодження. Інформації про постраждалих немає.

Рух на цій ділянці дорозі частково ускладнений, тож водіям варто враховувати це при плануванні маршруту у тому напрямку.

Нагадаємо, у квітні на ділянці дороги між Кременчуком та Соснівкою сталася смертельна аварія.