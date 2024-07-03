Скоригували удар по колоні росіян: воїна з Кременчука Дениса Карбана нагородили відзнакою Золотий хрест

Сьогодні, 17:11 Переглядів: 546

Також воїна з Кременчука нагородили нагрудним знаком «За мужність в охороні державного кордону»

Кременчужанина Дениса Карбана нагородили відзнакою Золотий хрест. Сержант під час виконання бойових завдань виявив самовідданість, стійкість та особисту мужність в умовах, пов'язаних з ризиком для життя, професійну майстерність, сумлінне та бездоганне служіння українському народу.

Розвідувальна група під керівництвом Дениса Карбана вирушила до передових позицій противника з метою відстеження та фіксації руху колони військової техніки Росії, з подальшим коригуванням вогню по ній. Проте прибувши на вказане місце, натрапила на групу російської піхоти, яка кількісно переважала. Внаслідок зв'язаного стрілкового бою, противник зазнав значних втрат та відступив, навівши на розвідувальний підрозділ мінометний вогонь, який корегувався ворожим безпілотником.

Витримав довготривалий мінометний обстріл, група вдало передала координати артилерійським з'єднанням та скорегувала удар по колоні противника, внаслідок чого вона була повністю знищена.

Розвідувальна група на чолі з сержантом Денисом Карбаном відступила на свої позиції, не зазнавши втрат.

Також воїна з Кременчука нагородили нагрудним знаком «За мужність в охороні державного кордону».