Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я

«У нас не вибори визначають керівників». Влада Кременчука прокоментувала ідею голосування за керівництво Першої лікарні

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 213

Питання зміни керівництва Першої лікарні порушують через реорганізацію лікарні «Придніпровська» 

У Кременчуці не обиратимуть шляхом таємного голосування керівництво Кременчуцької першої міської лікарні ім. О. Т. Богаєвського. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 4 липня. Питання зміни керівництва Першої лікарні порушують через реорганізацію лікарні «Придніпровська».

— Яким нормативним актом передбачено обрання керівника некомерційного медичного підприємства шляхом таємного чи будь-якого голосування? У нас є певна процедура, певна відповідальність, у нас не вибори визначають керівників некомерційних медичних підприємств, — сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький. 

Що відомо про реорганізацію лікарні «Придніпровська»

15 травня на сайті міської ради Кременчука оприлюднили проєкт рішення про реорганізацію лікарні «Придніпровська» — її приєднують до Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського. За це рішення депутати вже проголосували на сесії міської ради 17 травня.

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, лікарню «Придніпровська» реорганізовують в рамках медичної реформи, що відбувається нині по всій країні.

Раніше Малецький розповідав, що з реформою у місті створюють спроможну мережу закладів охорони здоров’я — лікарня «Придніпровська» не увійшла у цю систему. Для того, щоб медзаклади надалі могли надавати послуги, їм необхідне фінансування від Національної служби здоров’я України, — гроші отримають ті заклади, які увійшли у спроможну мережу, тому «треба всіх максимально затягнути у цю мережу і отримати фінансування від держави», заявив мер на засіданні виконкому.

Організаційна структура медичних підрозділів залишиться незмінною, скорочувати медичних працівників не планується, зазначили у пояснювальній записці до проєкту рішення.

У майбутньому НСЗУ може розглядати питання фінансування лише тих закладів, які увійшли у спроможну мережу. Як зазначила заступниця міського голови Ольга Усанова, така мережа вже формується в Полтаві.

Кременчуцька влада також спростувала заяви активістів, які наголошували, що на місці лікарні планують побудувати житловий комплекс. 

Лікарня «Придніпровська» вже наразі не має певних критеріїв для майбутнього фінансування Національною службою здоров‘я України, зокрема у закладі немає реанімаційного відділення. Це вагомий критерій щодо самостійного існування лікарні й фінансування НСЗУ, розповіли під час акції. 

Зазначимо, що 2 липня очільниця НСЗУ Наталія Гусак розповіла, що цьогоріч служба вводить селективне контрактування за певними напрямками. Зокрема, відомство оцінюватиме ефективність надання послуг — раніше достатньо було відповідати за відповідними критеріями.

0
Автор: Вероніка Білодід Фото: Артем Коваленко
Теги: лікарня Придніпровська реорганізація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх