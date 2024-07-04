«У нас не вибори визначають керівників». Влада Кременчука прокоментувала ідею голосування за керівництво Першої лікарні

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 213

У Кременчуці не обиратимуть шляхом таємного голосування керівництво Кременчуцької першої міської лікарні ім. О. Т. Богаєвського. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 4 липня. Питання зміни керівництва Першої лікарні порушують через реорганізацію лікарні «Придніпровська».

— Яким нормативним актом передбачено обрання керівника некомерційного медичного підприємства шляхом таємного чи будь-якого голосування? У нас є певна процедура, певна відповідальність, у нас не вибори визначають керівників некомерційних медичних підприємств, — сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Що відомо про реорганізацію лікарні «Придніпровська»

15 травня на сайті міської ради Кременчука оприлюднили проєкт рішення про реорганізацію лікарні «Придніпровська» — її приєднують до Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського. За це рішення депутати вже проголосували на сесії міської ради 17 травня.

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, лікарню «Придніпровська» реорганізовують в рамках медичної реформи, що відбувається нині по всій країні.

Раніше Малецький розповідав, що з реформою у місті створюють спроможну мережу закладів охорони здоров’я — лікарня «Придніпровська» не увійшла у цю систему. Для того, щоб медзаклади надалі могли надавати послуги, їм необхідне фінансування від Національної служби здоров’я України, — гроші отримають ті заклади, які увійшли у спроможну мережу, тому «треба всіх максимально затягнути у цю мережу і отримати фінансування від держави», заявив мер на засіданні виконкому.

Організаційна структура медичних підрозділів залишиться незмінною, скорочувати медичних працівників не планується, зазначили у пояснювальній записці до проєкту рішення.

У майбутньому НСЗУ може розглядати питання фінансування лише тих закладів, які увійшли у спроможну мережу. Як зазначила заступниця міського голови Ольга Усанова, така мережа вже формується в Полтаві.

Кременчуцька влада також спростувала заяви активістів, які наголошували, що на місці лікарні планують побудувати житловий комплекс.

Лікарня «Придніпровська» вже наразі не має певних критеріїв для майбутнього фінансування Національною службою здоров‘я України, зокрема у закладі немає реанімаційного відділення. Це вагомий критерій щодо самостійного існування лікарні й фінансування НСЗУ, розповіли під час акції.

Зазначимо, що 2 липня очільниця НСЗУ Наталія Гусак розповіла, що цьогоріч служба вводить селективне контрактування за певними напрямками. Зокрема, відомство оцінюватиме ефективність надання послуг — раніше достатньо було відповідати за відповідними критеріями.