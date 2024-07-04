У Кременчуці визначили місця стоянок для вантажівок у спеку

У Кременчуці влада визначила місця тимчасових стоянок для вантажівок при температурі більше +28ºС. Відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 4 липня.
Відомо, що вантажівкам масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т заборонено рухатись на певних дорогах у спеку. Обмеження діють задля збереження асфальтного покриття.
Де саме водії вантажівок можуть залишити транспорт:
Нагадаємо, з 1 липня з 10.00 до 22.00 на дорогах загального користування державного значення Полтавщини діє сезонне обмеження руху для великовагового вантажного транспорту.
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