У Кременчуці визначили місця стоянок для вантажівок у спеку

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У Кременчуці влада визначила місця тимчасових стоянок для вантажівок при температурі більше +28ºС. Відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 4 липня.

Відомо, що вантажівкам масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т заборонено рухатись на певних дорогах у спеку. Обмеження діють задля збереження асфальтного покриття.

Де саме водії вантажівок можуть залишити транспорт:

Київський напрямок — вулиця Київська, майданчик на в’їзді в місто в районі АТП;

Горішньоплавнівський напрямок — Занасипський шлях, майданчики в районі АГНКС та складів тютюнової фабрики;

Дніпровський напрямок — набережна Лейтенанта Дніпрова, майданчики в районі АЗС;

Кропивницький напрямок — перетин вулиць Академіка Герасимовича та Чумацький шлях, майданчики в районі АЗС;

Полтавський напрямок — проспект Полтавський, майданчик в районі знаку «Кременчук» та АЗС.»

Нагадаємо, з 1 липня з 10.00 до 22.00 на дорогах загального користування державного значення Полтавщини діє сезонне обмеження руху для великовагового вантажного транспорту.