Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Дороги & Дурні

У Кременчуці визначили місця стоянок для вантажівок у спеку

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 153

Обмеження руху вантажівок діють задля збереження асфальтного покриття

У Кременчуці влада визначила місця тимчасових стоянок для вантажівок при температурі більше +28ºС. Відповідне рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 4 липня. 

Відомо, що вантажівкам масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т заборонено рухатись на певних дорогах у спеку. Обмеження діють задля збереження асфальтного покриття. 

Де саме водії вантажівок можуть залишити транспорт:

  • Київський напрямок — вулиця Київська, майданчик на в’їзді в місто в районі АТП;
  • Горішньоплавнівський напрямок — Занасипський шлях, майданчики в районі АГНКС та складів тютюнової фабрики;
  • Дніпровський напрямок — набережна Лейтенанта Дніпрова, майданчики в районі АЗС;
  • Кропивницький напрямок — перетин вулиць Академіка Герасимовича та Чумацький шлях, майданчики в районі АЗС;
  • Полтавський напрямок — проспект Полтавський, майданчик в районі знаку «Кременчук» та АЗС.»

Нагадаємо, з 1 липня з 10.00 до 22.00 на дорогах загального користування державного значення Полтавщини діє сезонне обмеження руху для великовагового вантажного транспорту

0
Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: logist.today
Теги: вантажівка спека
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Дороги & Дурні:

Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

Чекаємо ваших фото- і відеотрофеїв, відгуків, пропозицій, питань.

E-mail: telegraf.in.ua@gmail.com
Телефон: (068) 640-44-48
Facebook: facebook.com/telegraf.in.ua.kremenchug/

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх