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З понеділка на дорогах Полтавщини діятимуть сезонні обмеження на руху вантажівок

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 188

 

Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т та навантаженням на вісь понад 7 т

З 1 липня з 10.00 до 22.00 на дорогах загального користування державного значення Полтавщини діятиме сезонне обмеження руху для великовагового вантажного транспорту. Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Причини обмежень

Обмеження вводяться для убезпечення автошляхів від руйнувань та деформації в період високих температур повітря, які перевищують +28°C. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т та навантаженням на вісь понад 7 т.

Виключення

Обмеження не стосуються транспортних засобів, які перевозять:

  • Швидкопсувні вантажі
  • Живих тварин і птицю
  • Вантажі, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій
  • Військові вантажі
  • Товари подвійного призначення та/або майно, що використовується для потреб оборони

Місця для відпочинку

Водії можуть перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Умови та режими обмежень

Умови та режими тимчасових обмежень переглядатимуть залежно від прогнозованої та фактичної температури повітря, а також з урахуванням дії комендантської години.

Перелік доріг державного значення Полтавської області

  • М-03: Київ – Харків – Довжанський
  • М-22: Полтава – Олександрія
  • Н-08: Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через Кременчук) – Маріуполь
  • Н-12: Суми – Полтава
  • Н-31: Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка
  • Р-10: /Р-09/ – Черкаси – Чигирин – Кременчук
  • Р-11: Полтава – Красноград
  • Р-42: Лубни – Миргород – Опішня – /Н-12/
  • Р-60: Кролевець – Конотоп – Ромни – Пирятин
  • Р-67: Чернігів – Ніжин – Прилуки – Пирятин
  • Т-17-03: /Н-08/ - Недогарки – Світловодськ
  • Т-17-05: Лохвиця - Гадяч - Охтирка - КПП «Велика Писарівка»
  • Т-17-16: Хорол - Семенівка - Кременчук (через с.Бочки)
  • Т-17-29: Об’їзна дорога смт Котельва
  • Т-17-06: Гадяч – Опішня
  • Т-17-18: Диканька – Решетилівка
  • Т-17-28: Зіньків – /Т-17-05/ – межа області
  • Т-17-24: Вирішальне – Залізняки – Комишня
  • Т-17-25: Гадяч – Миргород
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: reuters
Теги: обмеження руху
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