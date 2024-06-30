З понеділка на дорогах Полтавщини діятимуть сезонні обмеження на руху вантажівок

З 1 липня з 10.00 до 22.00 на дорогах загального користування державного значення Полтавщини діятиме сезонне обмеження руху для великовагового вантажного транспорту. Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
Обмеження вводяться для убезпечення автошляхів від руйнувань та деформації в період високих температур повітря, які перевищують +28°C. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т та навантаженням на вісь понад 7 т.
Обмеження не стосуються транспортних засобів, які перевозять:
Водії можуть перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.
Умови та режими тимчасових обмежень переглядатимуть залежно від прогнозованої та фактичної температури повітря, а також з урахуванням дії комендантської години.
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